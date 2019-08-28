"Будут бл*довать!" Коломойский анонсировал досрочные выборы в Раду

Через год в Украине могут состояться новые внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом в интервью "Цензору" рассказал украинский бизнесмен Игорь Коломойский, отметив, что из фракции "Слуги народа" в парламенте могут уйти народные депутаты.

"Под риском выхода где-то до 100 человек. "Паршивыми овцами" будут прежде всего бизнесмены. Тогда через год в Украине состоятся новые выборы – даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", – сообщил он.

Предприниматель также назвал основную причину досрочных выборов в Украине.

"Только одно – если "слуги народа" начнут бл*довать. А они точно будут бл*довать, вопрос в масштабах. И это нормальный человеческий процесс осознания, зачем вы пришли в парламент", – отметил он.

Коломойский пояснил, что новых нардепов будет сложнее "прибить" спецслужбами и правоохранительными органами.

"Их ведь и не за что зацепить, они ж все откуда? Парикмахеры? Или фотограф со свадьбы? Что ему предъявить? Фотоаппарат отнимем? Ну что? Вот, допустим, фотограф выиграл у Богуслаева (Вячеслв Богуслаев, руководитель "Мотор Сич"). Богуслаева есть чем зацепить? Есть. А фотографа? Как он туда попал, этот фотограф? Не знаю. Вместе с тем, нельзя всех стричь под одну гребенку. Есть группа риска, но большая часть "слуг народа" все-таки не за деньги зашли, а с желанием что-то изменить, и это будет сильным фактором влияния", – заключил он.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Коломойский назвал условие для второго срока президентства Владимира Зеленского.

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