Богдана подловили в образе из популярного криминального фильма. Фото

Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана сфотографировали в клетчатом спортивном костюме, какой носил герой нового криминального фильма Гая Ричи "Джентльмены".

"Страна" отметила, что снимок был сделан в центре Киева. Рядом с Богданом запечатлен его друг-застройщик Андрей Ваврышев.

Модель такого спортивного костюма получила популярность именно после выхода киноленты об английских гангстерах.

Костюм в клетку носил наставник ребят, также известный как Тренер, которого сыграл Коллин Фаррел.

После проката многие производители, в том числе и украинские, начали массово шить клетчатые брюки и кофты-олимпийки. В отечественных онлайн-магазинах такой костюм можно купить по цене от 990 до 5000 гривен.

Похожие костюмы есть и у всемирно известных брендов, таких как Gucci или Dolce & Gabanna. Цена стартует от 40 000 гривен.

Добавим: компания Miramax намерена снять сериал по мотивам успешной криминальной комедии Гая Ричи "Джентльмены".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан владеет целым этажом квартир в элитном комплексе Chicago Central House в центре Киева, а также большим особняком в поселке Козин в пригороде столицы.