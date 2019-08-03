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Богдан дерзко наехал на журналистов, комментируя свою "отставку": видео

2.2т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на обвинения со стороны СМИ после новости о своей отставке.

Как передает "Радио Свобода", Богдана спросили, не считает ли он, что "подорвал доверие общества к СМИ".

"Это не шутка, я реально написал заявление об увольнении. Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам", - пояснил Богдан.

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"Классические журналисты привыкли именно себя осознавать, как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также прокомментировал скандал с увольнением Богдана, ответив на ряд обвинений со стороны журналистов.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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