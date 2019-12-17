Есть позитив: Жебровский прокомментировал переговоры о газе в Париже

Важная часть встречи "нормандской четверки" в Париже – двусторонние газовые переговоры между Украиной и Россией – прошла в формате "договорились продолжать договариваться". Но определенный позитив таки есть.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Дробились ли мы чего-либо? Есть заявления о разблокировании – я его не вижу. Из приятного – то, что Зеленский объявил, что следующие газовые переговоры будут проходить в трехстороннем формате: Европейский Союз, Украина и Россия. Это безусловный позитив. Это означает, что линия поведения четко определена", - подчеркнул политик.

Он также резко раскритиковал очередное заявление российской стороны о скидке на газ в размере 25% для Украины.

"Что же касается предложения Путина – 25% скидки – ничего хорошего здесь не вижу. Не надо нам никаких скидок или льготных условий! Пусть они просто продают нам газ по той же цене, что и европейским странам - минус транспортировка газа через Украину. Это и будут те 25%, о которых он говорит. Это не скидка, а стоимость транзита через Украину", - отметил Жебривский.

Политик сформулировал свое видение того, на чем должна настаивать украинская сторона в переговорах с Россией по транзиту газа.

"Очень важно, чтобы Россия свой газ продавала Европе на границе с Украиной. А стоимость транспортировки газа по территории нашего государства исчислялась по европейским принципам и стандартам. Не надо нам никаких преференций, потому что никогда москаль украинцу хорошего не сделает, только отберет. Все должно быть по рыночным условиям – но одинаковым для Европы и для Украины, которая является частью европейской цивилизации. Это единственное, что нам нужно", - подчеркнул Жебривский.

Политик убежден, что сейчас в сохранении транзита газа по территории Украины заинтересованы все – и Европа, и Россия, и сама Украина.

"Заинтересованность в сохранении транзита газа через Украину сегодня растет. В том числе, и у наших европейских партнеров. По разным оценкам, достройка "Северного потока-2" может затянуться на 3, 10 месяцев, или на несколько лет. Поэтому, я так понимаю, речь шла о контракте с "Газпромом" на транспортировку через Украину на 3-5 лет. До чего договорятся – увидим. В целом же, по газу каких-то сдвигов я не увидел. Как обмолвился исполнительный директор "Нафтогаза": договорились продолжать договариваться", - резюмировал Жебривский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в "нормандском формате" и первые переговоры Зеленского и Путина. В ходе встречи была достигнута договоренность об обмене пленными, всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще в трех точках, определять которые будет контактная группа в Минске, а также об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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