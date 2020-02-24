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24 февраля • обновлено в 11:29
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Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении Насирова с должности главы ГФС

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Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 17 февраля 2020 года апелляционная жалоба Кабинета министров Украины, Государственной фискальной службы Украины и народного депутата Украины Журжия А.В. – оставлены без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года, которым было признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины от 31 января 2018 года №35-р "Об увольнении Насирова Романа Михайловича с должности главы Государственной фискальной службы Украины" – оставлено без изменений.

Указанное постановление апелляционного суда вступило в законную силу (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Таким образом, в судебном порядке признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Насирова Р. М. с должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Роман Насиров

Роман Насиров

Учитывая то, что распоряжение Кабинета министров Украины от 5 мая 2015 года №424 "О назначении Насирова Романа Михайловича главой Государственной фискальной службы Украины" после проведенного конкурса является действующим, а также ввиду того, что должность главы Государственной фискальной службы Украины с момента уже отмененного распоряжения и в настоящее время является вакантной, в соответствии с пунктом 9-2 статьи 116, статьи 117, статьи 129-1 Конституции Украины –Насиров Роман Михайлович является фактически действующим главой Государственной фискальной службы Украины.

Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении Насирова с должности главы ГФС

Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении Насирова с должности главы ГФС

Апелляционный суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении Насирова с должности главы ГФС

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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Махно Володимир
Махно Володимир
зеля cyчapa выпускает всех вopoв, ceпapoв и бaндитoв на волю! и это ПOЦ наш президент?? НЕЕ..ОН ВАШ ПРЕЗИДЕНТ! yтыpки 72%-процентные!
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