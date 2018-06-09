Антикоррупционный суд: Порошенко рассказал о яростном сопротивлении

Создание Высшего антикоррупционного суда завершит формирование антикоррупционной системы в Украине.

Об этом он рассказал во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 8 июня, сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Чтобы запустить в Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций. Однако другого пути нет. Этой прозрачности требует украинское общество", - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что коррупция является одной из самых больших угроз для нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440). За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов при минимально необходимых 226.