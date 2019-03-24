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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Парадокс Порошенко: ненавидимый Путиным, недооценённый украинцами

1.3т

Украина в течение последних пяти лет под руководством действующего президента изменилась к лучшему больше, чем за предыдущие 25 лет. Было бы логично предположить, что он должен уверенно победить на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта. Вместо этого, по разным опросам, около половины граждан Украины испытывают к нему негативные чувства. А четверть готова избрать на пост главы государства шоумена и комика.

Новости
Ми хочемо хорошого президента, але голосуємо по-приколу

Если украинцы хотят, чтобы их страна стала стабильной рыночной демократией, им следует задать себе вопрос, какого кандидата Путин ненавидит больше всего, кто не побежит в Кремль с челобитной. Именно этот человек достоин стать президентом.

Не голосуйте "по приколу", делайте свой выбор вдумчиво - и тогда у Украины будет шанс стать стабильной рыночной демократией, неотъемлемой частью цивилизованного мира.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
От это автор лизнул Пете так лизну вся жопа мокрая
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Питон Каа
Питон Каа
Видите ли в чем дело, бандерлоги, Порошенко слишком мелкая сошка, чтобы Путин его реально ненавидел. Скорее он относится к нему брезгливо, презирает его.
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Бабич Александр
Бабич Александр
Браво!!! Згоден на 100%
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