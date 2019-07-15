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Александр Левченко
Александр Левченко
Историк, дипломат Все статьи автора

А слабо провести телемост между NewsOne и Прямым без политиков?

5.3т

Для каждого аналитика ясно, что тема телемоста с телеканалом "Россия 24" "Давай поговорим", в которой бы обговаривались только житейские темы без политических, есть предвыборным ходом партии, которая владеет телеканаломNewsOne.

Понятно, что как можно было бы провести этот телемост, если с 2014 г. существует определенный национальным законодательством запрет на трансляцию российских каналов. Однако было получено ожидаемую реакцию - в Украине буря возмущений, и вот "из-за угроз сотрудникам канала NewsOne телемост отменяется".

Результат: партия "За життя" получила дополнительные 2% электоральной поддержки, которые были отобраны у "Оппозиционного блока" и "Слуги народа", а это, ох как пригодится при будущем формировании коалиционного правительства после парламентских выборов. При этом руководство упомянутой партии во время встречи в Москве с главой "Единой России", премьер-министром РФ Д. Медведевым жалуется своим политическим менторам на украинские власти и радикалов, которые угрожают проведению обычного обсуждения проблем неполитического характера между двумя народами. Однако здесь сразу бросается в глаза, что вроде как неполитический вопрос обсуждают на высшем политико-партийном уровне.

Будем откровенны, если бы телемост помог бы деоккупации Крыма, все в Украине были бы "за". Но эту тему сознательно вынесли за скобки, так как она жизненно важна для украинцев и не интересует россиян. То же самое по Донбассу. А так миленько бы поговорили, побранили свои правительства, что не уделяют должного внимания дружбе двух народов и разошлись бы с якобы выполненной гуманитарной миссией. Такой ход напоминает выражение одного из бывших регионалов - "развели как котят".

Но я хотел сказать о другом. Раз уже так, то действительно назрела необходимость "поговорить" внутри украинского общества, которое остается расколотым благодаря неумелым, а иногда и странным действиям политических партий, которые буквально растаскивают наш народ на свои электоральные группы, забывая об общегосударственных интересах. Понимаю, что говорить об этом в предвыборное время, это как "глас вопиющего в пустыне", но через неделю выборы закончатся, а проблемы останутся. Потом снова подготовка к новым выборам и обратиться к вопросам общенационального характера, времени будет опять не хватать.

А давайте проведем телемост между NewsOne и Прямым без политиков. Пусть обычные люди, смотрящие эти каналы, что возможно и предполагает различие политических преференций, обсудят такие вопросы, которые не могут не интересовать обычных украинцев – борьбы с коррупцией, цены на электроэнергию и газ, зарплаты и пенсии. Пусть они скажут, что думают о прошлой и предпрошлой власти, нынешней, и какую хотели бы видеть будущую.

Понимаю, что предложение носит для украинских условий почти нереальный характер. Но друзья, как же так, если для телеканала с английским названием получается намного ближе российская публика, чем свои, а для Прямого реальнее провести телемост с CNN чем NewsOne?

Так в чем проблема, в журналистах? Не думаю, если будет поставлено задание редакцией, то его быстро выполнят. Вот здесь мы и подходим к интересному вопросу – редакционная политика. Ведь каждый журналист на телеканалах имеет частичную свободу действий в подготовке комментариев, подчеркиваю, только частичную. Все определяет руководство телеканала, которое в свою очередь все согласовывает с собственником медиа ресурса. Это реальность жизни, которая входит в конфликт с понятиями свобода медиа и свобода слова. А почему бы не провести совместную встречу журналистов 5-го канала и 112-го, и поговорить не только о разнице значений цифр 5 и 112. На время забудем, что одни других называют "порохоботами", а те их "ватой", не забывая, что расколотое украинское общество и есть главной составляющей информационной политики РФ в гибридной войне с Украиной. Кто был бы здесь организатором? Да кто угодно, начиная от Мининформа до Союза журналистов. Здесь уже набор тем для обсуждения – без ограничений. Ведь в душе каждого журналиста накипело.

Знаю, что такой телемарафон не состоится. Не нужен он собственникам каналов, а значит и их редакциям, но не значит, что и самим журналистам телевещания. Для этого, если хотите, можно собраться где-то на нейтральной территории – например телеканале 1+1. Ну ладно, пошутил…

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Александр Левченко Александр Левченко
Место
Украина
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык по сути этот телемост накуй никому не нужен.Ни обитателям педерации,ни нам,тем более.Ибо за паребриком за пять с половиной лет пропаганда сформировала образ Украины и украинцев как недогосударства и главного,после США,врага РФ.У нас ничего и формировать не нужно было.Россияне это сделали на "пятёрку" сами.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бред сивой кобылы.
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Українець Андрій
Українець Андрій
А давайте проведем телемост между NewsOne и Прямым без политиков. Пусть обычные люди, смотрящие эти каналы, что возможно и предполагает различие политических преференций, обсудят такие вопросы, которые не могут не интересовать обычных украинцев – борьбы с коррупцией, цены на электроэнергию и газ, зарплаты и пенсии. Пусть они скажут, что думают о прошлой и предпрошлой власти, нынешней, и какую хотели бы видеть будущую-- это слова автора этой, извините, статьи. Вопрос: после пизд@жа обо обо всех этих проблемах- что-то изменится хотя бы на йоту??? Автор наивный или провокатор и подстрекатель. И еще один вопрос: вы верите в так называемую "дружбу" народов, смотря российские телеканалы?
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