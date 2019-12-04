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4 декабря • обновлено в 13:34
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"Афера" с квартирой Стефанчука: в скандале поставили точку

1.9т
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Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в ноябре вернул более 39 тысяч гривен, которые получал в качестве компенсации за аренду жилья.

Об этом говорится в ответе на запрос в Аппарат Верховной Рады Украины УНН. Квартиру он арендовал у собственной тещи.

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"Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 года средства в сумме 39 650 грн 00 копеек, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019 года", – говорится в сообщении.

Согласно декларации за 2018 год, Стефанчук проживал в квартире площадью 101,8 кв. м, принадлежащей Татьяне Ситарук. По сообщениям СМИ, Ситарук приходится матерью жены нардепа, которая до замужества носила такую же фамилию.

Стефанчук вернул компенсацию за жилье

Стефанчук вернул компенсацию за жилье

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. Больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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Автор
Екатерина Луговская
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Мамо, мамо!!! Дивись - он там мужики пиво с раками п'ють! Мама у відповідь - Та ні, синку, то в них морди такі. Вспомнилася этот маленький анекдот при виде "фейса" Стефанчука. Человек сам на себя нас...рал, жрет в три горла, а зарядку только в первом классе делал на физкультуре. Нах ему кто помимо его нужен - "слуга" х...ев
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Где же они таких "дивных" понаходили
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