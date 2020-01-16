"А под столом сопля?" Нардеп показал бескультурье в Раде

Депутаты Верховной Рады поражают не только количеством устроенных ими скандалов и курьезов, но и своим бескультурным поведением.

На это обратил внимание народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. На своей странице в Facebook он опубликовал фото окурка, оставленного кем-то из парламентариев в сессионном зале.

"Так теперь выглядят рабочие места в ВР. Все приличные слова у меня закончились", – подписал снимок нардеп.

Окурок в Раде Facebook Владимира Арьева

В комментариях под его постом украинцы предположили, что кто-то из нардепов действительно курил прямо на рабочем месте.

"Не видел, кто положил, поэтому не могу сказать. Но сектор "слуг", – ответил на это Арьев.

Другие же подписчики начали шутить, вспомнив недавнее видео с заместителем фракции "Голос" Ярославом Юрчишиным, который попался за отвратительным занятием – парламентарий ковырялся в носу.

"Пустой бутылки от водки не хватает!", "За 100 к зп. Эпоха жадности кончилась", "А на партах ручкой пишут?", "Судя по вчерашнему видео, где-то под столом должна быть прилеплена сопля", "А ВР является общественным местом?", "Скоро будет выцарапано: "Здесь был Вася!" и маты", "Да не преувеличивайте. Не презерватив, и то хорошо!" – делятся мыслями украинцы.

Скриншот комментариев Facebook Владимира Арьева

Скриншот комментариев Facebook Владимира Арьева

Скриншот комментариев Facebook Владимира Арьева

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января на заседании Верховной Рады Украины произошли два новых курьезных случая с нардепами. Так, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива рассматривал откровенные фото прямо во время голосования, а заместитель фракции "Голос" Ярослав Юрчишин ковырялся в носу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся