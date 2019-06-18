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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Про "7 чудес України" й Зеленського з Януковичем

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Чомусь так склалось, що вже другий Президент називає українських жінок туристичною принадою України. В 2011 році під час виступу в Давосі Янукович запросив іноземців, коли "у містах українських почнуть роздягатися жінки". Тепер вже Зеленський під час візиту у Францію назвав жінок "туристичним брендом". От хоч візьми й передай наші фільми "7 чудес України" про унікальність рідної країни команді Зеленського.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Нагадаю, що під час акції, яка триває більше 10 років, були визначені найкрасивіші замки, палаци, фортеці, а також природні дива, історичні міста та містечка, про які знято 50 фільмів.

А поки мусимо констатувати, що у Зеленського, як і в Януковича, уявлення про імідж сучасної України у світі на рівні туристів із Туреччини.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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