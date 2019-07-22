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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер политической партии "Сила права" Все статьи автора

Итоги выборов и борьба за независимость

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Страна подводит итоги внеочередных парламентских выборов. Половина граждан уже не верит ни во что. Вторая половина разделилась на монооптимистов и несколько групп очень разных по своей сути пессимистов.

С партиями тоже все непросто: каждый измеряет результат в собственной системе координат и ценностей.

Одни надеются попасть в коалицию и поучаствовать в формировании власти.

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Другие, изначально нацеленные на оппозицию, а точнее на выполнение инструкций Кремля, активно анализируют список президентской партии и Зе-мажоритарщиков на предмет возможности их морального разложения и вербовки в качестве агентов влияния.

Третьи лихорадочно оценивают шансы быстрой отмены депутатской неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности за предыдущие грехи.

Особо интересные процессы предстоят в партиях, истративших огромные средства на помпезные съезды, листовочную кампанию и постоянное медийное присутствие, но не прошедших в парламент. Конечно, публичные предвыборные бюджеты не позволяют корректно оценить себестоимость каждого полученного голоса, и потому стоит ориентироваться на суммарный хронометраж роликов и телешоу, а главное, на степень удрученности лидеров, которым предстоят "разборки" со спонсорами.

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Украинский народ – великий разрушитель

Политическая команда правозащитного движения "СИЛА ПРАВА" стала партией лишь полтора месяца назад уже в процессе этих скоропостижных выборов. Тактическими результатами на пути к стратегической цели мы удовлетворены. Наши представители не были завсегдатаями платных шоу на олигархических и бывших украинских, а ныне откровенно кремлёвских телеканалах, мы не показывали фокусы и не обещали чудес. Каждую минуту и каждую копейку в этой кампании мы израсходовали на борьбу с государством-агрессором.

Совместными усилиями "СИЛЫ ПРАВА" и "СПИЛЬНОЙ СПРАВЫ", которая делегировала своих представителей в список нашей партии, мы смогли за полтора месяца более чем в десять раз, до трёхсот тысяч человек, увеличить число украинских граждан, подписавших исковые заявления в суд против государства-агрессора.

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Наше общее наступление на юридическом фронте приближает победу в борьбе за независимость Украины, освобождение Крыма и Донбасса, делает неотвратимым наказание агрессора и помогает пострадавшим гражданам получит компенсацию нанесённого войной и оккупацией ущерба.

Впереди сотни тысяч судебных процессов над агрессором, развязавшим войну и захватившим нашу землю.

Эта цель и достигнутые результаты точно оправдывают наши совместные усилия.

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Автор
Андрей Сенченко Андрей Сенченко
Место
Украина
Тег
Партия "Сила права"
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Помогаете пострадавшим гражданам получит компенсацию нанесённого войной и оккупацией ущерба ? Это каким образом ? Блокадами и ограничением в правах ? Или речь только о пострадавших олигархах, только они достойны помощи ? Браво - это верх демократии !
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Респект шановному А.Сенченко за постійний курс на законність і виборювання незалежності України! Будете мати зростаючу підтримку народу за захист Держави від агресора і найманців РФії! Будьмо!
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Manfred Anry
Manfred Anry
Казначеєва Людмила, Акуди ділись усі запоребрикові Иксперди? Виліз було Земляний Хробак ( Пітон Каа) і знову заховався в нірку. І смердючого кугута немає.
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