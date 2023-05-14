Нет, речь не о миллиардах, вбуханных в это сакральное для Путина сооружение (половина их осела в карманах Ротенбергов, дружков московского фюрера). Речь о том, что решительная Британия сделала то, на что так и не рискнул пойти недальновидный Байден.

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Лондон (у него старые счеты с Россией, недаром в той в ходу мем "англичанка гадит") преподнес Украине дорогой подарок – дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые послужат гвоздями в крышку гроба Черноморского флота России и ее крымских амбиций! Теперь корабли и другие объекты ЧФ в Севастополе, да и пресловутый Крымский мост станут приоритетными целями этих ракет.

Неизбежное вторжение ВСУ в Крым и даже только выход на подступы к нему поставит вопрос Крымского моста ребром. Он стал такой же знаковой, символической целью для миллионов украинцев, как Бахмут для ВС РФ. Его все жаждут разрушить, и, казалось бы, удар по нему само собой разумеется.

Но не все так однозначно. Да, мост, конечно, важен в военном отношении, но я еще год назад задавался вопросом, не лучше ли его не рушить до поры до времени? И был рад на днях услышать от весьма уважаемого военного эксперта Сергея Грабского аналогичные рассуждения.

Дело вот в чем. Во-первых, мост действительно важен с военной точки зрения и после рассечения сухопутного коридора в Крым останется единственной линией снабжения войск, не считая морских перевозок, эффективность которых под большим вопросом. Но тот же Грабский невысоко оценивает его пропускную способность и указывает, что ВСУ, имея опыт "перфорации" Хаймарсами Антоновского моста, может снизить ее практически до нуля. После чего только пешедрала, господа россияне! Так что военное значение моста не стоит переоценивать.

Тем не менее, несмотря на указанное С. Грабским обстоятельство, в военном отношении Крымский мост буквально станет "золотым мостом", который рекомендовал Сунь Цзы при окружении врага. Безвыходное положение может породить отчаянное сопротивление, а если оставить лазейку, то враги (их вместе с местными гарнизонами и персоналом многочисленных военных баз может оказаться до двухсот тысяч) устремятся в нее в поисках спасения. Бегство же приведет к дезорганизации, панике и ослаблению сопротивления.

Однако он станет еще важнее после вхождения ВСУ в Крым, причем уже не только в военном отношении, но и в гуманитарном, экономическом и – политическом. Цивилизованный мир будет внимательно следить за гуманным обращением с мирным понаехавшим населением. Они хоть и оккупанты фактически, но все же...

Да, проблема Крыма многофакторна, к одному военному аспекту не сводится, поэтому за во-первых следует во-вторых: за годы после аннексии Крыма туда незаконно переехало до миллиона россиян. Их придется депортировать, Михаил Подоляк, советник главы офиса президента, не раз подчеркивал это, поясняя позицию Украины. Однако депортация сотен тысяч человек непростая задача с точки зрения логистики и экономики, не говоря уже о гуманитарной составляющей, которая повлечет за собой политический резонанс. Если мост будет взорван, то эта обуза повиснет тяжким грузом на шею Украины, и без того истощенной войной, поскольку очевидно, что Россия эвакуацией соотечественников не озаботится, она всегда и везде бросает своих, а на этой войне особенно.

Оно Украине надо? Да упаси боже! Поэтому Карфаген должен быть разрушен, и мост следует взорвать. Но только после бегства последних понаехавших. Думаю, много времени этот исход не займет, они будут спешить изо всех сил, понимая, что натворила в Украине их жуткая родина.

В сжатом виде я опубликовал эти тезисы в Фейсбуке и ВКонтакте, и комментарии оказались полезны. Обратная связь всегда полезна, и беда России как раз в том, что правители этой чересчур самобытной страны игнорируют ее. Попутно замечу, что да, представьте, я имею аккаунт ВКонтакте, считаю это нужным (обратная связь опять таки!) и у меня там полторы тысячи френдов. Мои посты в поддержку Украины активно читают, комментируют и лайкают, хотя и осторожно, так как эта социальная сеть просвечивается спецслужбами и даже за лайк можно получить срок. Россия она такая...

И вот, что пишет в разгоревшейся по поводу поста о сакральном мосте дискуссии один неглупый, но все же в первую очередь – россиянин. Приведу коммент полностью, он того стоит:

"На самом деле вариантов много. Например, что по мосту будет не уходить российская армия с Крыма, а наоборот, будут подвозиться боеприпасы и прочие военные надобности.

И уж совсем невероятно, что переехавшие в Крым россияне до наступления украинских войск снимутся и уедут. Они ведь и переехали в Крым в твёрдой уверенности, что Украина никогда не вернёт его себе, так что же может поколебать эту уверенность кроме реального наступления? Кроме того, большинству просто некуда уезжать - свои квартиры в РФ они продали, а на новые не заработали. Кроме того, с квартирами (недвижимостью) на самом деле непростая ситуация: в большинстве случаев (как я вижу) квартиры эти куплены, деньги за них уплачены".

Поразительно! Но весьма характерно для россиян. Люди страны, поправшей все международные нормы, соглашения и законы, страны, которая вышла из Международного уголовного суда, не признает решения ЕСПЧ и т.д. и т.п., которая демонстративно вычеркнула себя из системы международного права – апеллируют к нему же! Нет, господа, это и будет та самая коллективная ответственность, которая вызывает такое возмущение россиян (а нас-то за что?), но которую неминуемо понесет все население этой страны.

Ответил автору коммента в том смысле, что в данном случае будет действовать уголовное право Украины, а оно, полагаю, квалифицирует эти "частные честные сделки" как соучастие в агрессии. Более того, поскольку из тысяч "приобретенных" понаехавшими квартир законные жильцы были насильно выселены, а еще тысячи квартир временно покинувших Крым украинских граждан были захвачены, то нынешних их владельцев ждет чисто уголовное преследование. Они это отлично знают и бежать будут в числе первых, расталкивая остальных локтями.

А теперь представьте драму на этом мосту, многокилометровые очереди людей и машин с наспех захваченным скарбом. Представьте давку, на мосту и перед ним, многоголосый вой и крики, прорезаемые выстрелами, когда в панике бегущие войска перекроют доступ сотням тысяч гражданских, возможно со стрельбой по ним. Эпическая картина, эсхатологическая. Такое уже было, когда армия Врангеля покидала Крым, но в этот раз будет страшнее.

В одном из комментов написали, что русские сами взорвут мост – вместе с бегущими. Что ж, вполне возможно, это в их стиле. Но скорее всего минеры из ФСБ смоются первыми, или их растерзает озверевшая толпа. И когда на таманском берегу драп продолжится, никакие заградотряды не удержат эти толпы с оружием, те сметут все!

Жаль людей? Да. Трагедия? Да. Но в многократно увеличенном масштабе она напомнит другую трагедию, бегство жителей Ирпеня по взорванному мосту весной 2022 года. Моего старого университетского друга, покинувшего Донецк в 2014 году и осевшего в Ирпене, "русский мир" настиг и там. Месяц он с соседями прожил в подвале, спасаясь от обстрелов, еду готовили на костре, но самыми опасными были походы к колодцу. И не из-за обстрелов, а из-за опасения встретить российского солдата – к тому времени уже было известно, что они творили в Буче и других соседних городках. Слава богу, друг сумел лесами пробраться в Киев.

Так что да, жаль будет бегущих из Крыма, но война дело обоюдное. Око за око.