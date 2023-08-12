Жесткая мобилизация демотивирует, вредит и неэффективна, – военнослужащий Юрий Гудыменко

Реалии мобилизации военнообязанных в ряды ВСУ сегодня стали вредным и неэффективным способом привлечь в армию людей. Вместо жестких силовых методов должна работать системная централизованная агитационная кампания.

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Об этом в интервью Пряма Червона рассказал военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко.

"Когда общество видит видео жесткой мобилизации, возникает острое желание "свалить". В результате одного в армию они привели, но тысяча, после просмотра роликов, заляжет на матрасы. Я считаю, что должна быть постоянная централизованная агитационная кампания, но я ее не вижу" Вижу, как классно привлекает к вступлению 3-я отдельная штурмовая бригада, Гвардия наступления. Вместе с этим нужно постоянно популяризировать идею, что ты выполняешь свой долг перед обществом, это делает тебя героем. Мобилизацию нужно проводить, но только агитационные или только силовые методы не работают. Добровольческой волны уже не будет, потому что те, кто хотел уйти, уже давно ушли", - комментирует Юрий Гудыменко.

По его словам, если власть забывает об агитации, но обещает "все освободить за два месяца", то люди не чувствуют необходимости приобщаться. Зачем идти в армию, рисковать, если и так скоро все будет освобождено. Агитацию нужно совмещать с мобилизацией, чтобы это работало комплексно.

"С другой стороны, есть вопрос необходимости длительного доказательства, что ты был ранен. И на каждого такого военного, как я, приходится человек, который нарисовал себе справку. Нужно сделать все, чтобы здоровые люди не уклонялись от мобилизации и не было коррупции. Также я понимаю, что эта зарегулированность просто убивает людей с ампутациями", - подытожил военнослужащий.