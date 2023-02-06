Украина готова отправить своих спасателей в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения, – Кулеба

Украина готова помочь Турции в проведении поисково-спасательных операций и разборе завалов после масштабных землетрясений, произошедших в стране 6 февраля. В Турцию может быть направлена большая группа украинских спасателей.

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Об этом сообщил в Twitter глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат не уточнил, о каком именно количестве специалистов идет речь.

"Украина готова направить в Турцию большую группу спасателей для помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания", – написал министр.

Отметим, что в комментариях под постом многие подписчики Кулебы восхитились позицией Киева, поскольку наша страна страдает от полномасштабного российского вторжения и тоже ежедневно нуждается в работе спасателей.

"Украина на линии огня, но готова помочь", "Это исключительная щедрость духа в то время, когда вы ежедневно сталкиваетесь с террористическими атаками вашего соседа. Украина – страна открытых сердец", "Помимо служебного долга, учитывая ваши обстоятельства... Выдающееся!" "Вот это настоящее братство", – пишут пользователи.

Напомним, что рано утром 6 февраля сильное землетрясение в центральной части Турции убило по меньшей мере 912 человек, пострадали еще 5385. Это данные, известные на 14:00 (по Киеву), окончательное количество потерпевших может быть еще выше.

Спустя несколько часов после первой серии подземных толчков началась вторая волна землетрясения. Магнитуда обоих достигла 7,8. Здания рушились в прямом эфире известных телеканалов. Данные о том, сколько людей пострадали в этот раз, еще выясняются.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Турции, высказав соболезнование всем пострадавшим и заявив о готовности помочь стране.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 6 февраля землетрясение также произошло в Сирии, вызвав большие разрушения. Минимум 237 жителей страны погибли, пострадали более 600. Подземные толчки ощущались и в Ираке, в частности, в столице страны Багдаде.

– Второе за день масштабное землетрясение ощущалось также в Грузии и Израиле. Повторные толчки – это так называемые афтершоки, которые следуют за основным землетрясением и могут длиться длительный период.

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