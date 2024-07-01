Зеленский встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США: о чем говорили. Фото

В Киеве 1 июля состоялась встреча президента Владимира Зеленского с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Постоянного комитета Палаты представителей по разведке Майком Тернером, конгрессменами Бетти Макколлум, Джоном Джойсом, Ронни Джексоном и Тони Гонзалесом. Основной темой переговоров была военная помощь нашей стране.

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Офис президента на официальном сайте сообщил, что Зеленский проинформировал американских политиков о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны. Стороны говорили о дальнейшей поддержке от Соединенных Штатов. Речь шла, в частности, о дополнительных системах ПВО и ракетах к ним.

Лидер государства назвал этот момент критически важным – ведь Patriot "помогают спасать жизнь людей и защищать инфраструктуру".

"Мы рассчитываем на дополнительные поставки этих систем уже в ближайшее время", – сказал он.

Обсуждались также санкции против Российской Федерации. Президент отметил роль американского Конгресса в формировании правовой рамки для использования замороженных активов РФ для нужд Украины.

Владимир Зеленский отметил участие Вашингтона в Глобальном саммите мира в Швейцарии и важность совместными усилиями привлекать страны к поддержке итогового коммюнике.

Президент поблагодарил американского коллегу Джо Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народ за неизменное лидерство в помощи Киеву.

"Мы видим решительную настроенность американского Конгресса усиливать поддержку Украины и благодарны за это. Выделение Конгрессом макрофинансовой помощи Украине существенно укрепляет нашу экономику и Вооруженные силы", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, армия США заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Сумма контракта составляет 4,5 млрд долларов.

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