Зеленский встретился с администратором USAID Самантой Пауэр: обсудили первоочередные потребности Украины. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 июля, встретился с администратором Агентства США по международному развитию USAID Самантой Пауэр. В настоящее время она находится с визитом в нашей стране. Стороны обсудили первоочередные потребности Украины, в том числе вопросы социальной защиты населения, здравоохранения и образования.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Глава государства поблагодарил Пауэр за визит и беспрецедентную поддержку Украины – как со стороны США, так и со стороны самого Агентства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Искренне благодарны США, президенту Байдену, Конгрессу, вам лично и всем американцам за беспрецедентную поддержку Украины. Для нас крайне важно иметь такого надежного союзника. Ценю, что вчера вы побывали в Одессе. Даже несмотря на то, что город испытывает в эти дни усиленный ракетный террор РФ. Очень важно лично видеть, что происходит сегодня в Украине", – отметил Зеленский.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по обеспечению первоочередных потребностей Украины в условиях продолжения агрессии со стороны России. Речь шла о сферах социальной защиты населения, здравоохранения и образования.

Отдельно обсуждался вопрос дальнейших совместных действий после одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Зеленский и Пауэр говорили о развитии дополнительных маршрутов экспорта украинской агропродукции.

Президент заявил, что предоставленные через Агентство финансовая и гуманитарная помощь Украине чрезвычайно важны, и выразил благодарность за вклад USAID в обеспечение продовольственной безопасности.

Кроме того, гарант поблагодарил за недавние инициативы и решения о выделении дополнительной поддержки для малого и среднего бизнеса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров вместе с Пауэром посетил Бучу. Там украинская сторона представила первые результаты программы. Восстановление – в частности, делегация побывала в одном из поврежденных домов, владельцы которого уже получили финансирование на ремонт.

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