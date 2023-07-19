Восстановление Бучи: результаты єВідновлення показали администратору USAID Саманте Пауэр

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров вместе с администратором USAID Самантой Пауэр посетил Бучу. Там украинская сторона представила первые результаты программы єВідновлення – в частности, делегация побывала в одном из поврежденных домов, владельцы которого уже получили финансирование на ремонт.

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На полученные средства бучанцы смогут произвести ремонт внутри дома. Об этом сообщил Михаил Федоров. Также Пауэр встретилась с мером Бучи Анатолием Федоруком.

"Презентовали партнерам достижения по восстановлению и первые результаты єВідновлення. Это самая сложная услуга с точки зрения взаимодействия разных госорганов, комиссий и банков, но очень простая для граждан. Это не просто заявка в Дії. Команда реализовала наполнение реестров и проверку информации, проверку комиссий, настроила взаимодействие с банками – все, чтобы человек мог удобно получить деньги на ремонт поврежденного жилья", – объяснил Федоров.

По его словам, власти получили от украинцев 27 461 заявление через Дію. И уже 1403 украинские семьи получили выплаты на сумму более 115 млн грн.

Кроме того, стартует бета-тест второго этапа восстановления – компенсации за разрушенное имущество. К тестированию могут присоединиться владельцы разрушенной недвижимости в Мощуне и Бородянке Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут тщательно проверять использование компенсаций, выданных по программе єВідновлення. Речь идет о деньгах на ремонт (восстановление) поврежденного жилья. Это необходимо, чтобы избежать коррупции и использования выданных средств на другие цели.

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