Зеленский: в День вышиванки вспомните всех, кто воюет за Украину и кого враг держит в неволе

Президент Владимир Зеленский в День вышиванки призвал сограждан вспомнить всех, кто воюет ради Украины, и поблагодарить их. Также он заверил, что государство не забыло ни о тех, кто еще в российском плену, ни о тех, кто находится в оккупации.

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Об этом лидер государства говорил в вечернем обращении к украинцам 18 мая. Видео опубликовано в Telegram президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы должны освободить всех наших людей и всю нашу землю из российской неволи. Действуем вместе, в единстве, заботясь друг о друге и государстве, и не останавливаемся – к победе", – призвал Зеленский.

О заседании военного кабинета

Президент провел заседание "в узком кругу с отвечающими за оборону государства".

"Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также главком, Генштаб, разведка, безопасность. Очень содержательная работа. Первое: бригады обороны – молодцы, главные стратегические задачи выполнили, детали сейчас не время сообщать. Второе: бригады наступления – молодцы, готовимся, без деталей. Третье: по защите гражданских граждан – Воздушные силы – молодцы, здесь с деталями", – коротко рассказал президент.

Он отметил, что приоритет дипломатической работы государства на сегодняшний день – дополнительные системы ПВО, ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие.

"Провел сегодня и основательное совещание с нашими международниками – командой Офиса. Есть задача – удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, которая была достигнута в первой половине мая, также и в эти недели. Уверен: выполним эту задачу", – добавил глава государства.

О встрече с Джемилевым

Зеленский сообщил, что 18 мая, в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, посетил офис Крымской платформы и встретился с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества.

"Это было одно из самых тяжких преступлений ХХ века – весь народ силой забрали с родной земли и заставили жить на чужбине десятилетиями. И когда уже люди вернулись домой, Россия в очередной раз принесла в их дом, в нашу Украину свое зло – зло агрессии, репрессий, унижения", – отметил Зеленский.

Он констатировал, что наша историческая задача – вернуть справедливость для всех наших людей, гарантировать свободу для всего нашего государства без всяких исключений.

"Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу всего нашего государства и крымскотатарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом приносит нужный Украине результат", – подчеркнул президент.

"Кстати, некоторые очень важные общие шаги готовим уже на ближайшее время. Вопросы Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 мая президент Зеленский надел особую вышиванку, орнамент на которой символизирует единство украинцев и крымских татар. Он рассказал, что 79 лет назад в этот день советские власти начали депортацию крымскотатарского народа – народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь;

– первая леди Украины Елена Зеленская встретила День вышиванки, который во всем мире отмечают в третий четверг мая, в Сеуле, Южная Корея. В честь праздника украинцы в городе надели на встречу с первой леди красивые вышиванки. Сама жена украинского гаранта выбрала для важной встречи особую сорочку от известного отечественного бренда Gunia Project.

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