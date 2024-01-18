Зеленский: Украина и Франция готовят соглашение по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 января, провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил, что обе страны готовят соглашение по гарантиям безопасности.

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Такое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Зеленский назвал переговоры с Макроном положительными и вдохновляющими.

"Поблагодарил создание артиллерийской коалиции в рамках нашего оборонного формата "Рамштайн" и за готовность Франции поставить Украине именно в этом году десятки "цезарей" – очень результативных систем артиллерии и снарядов к ним. Также будем и дальше усиливать нашу ПВО, спасибо Франции за сильные решения", – отметил он.

Отдельно стороны обсудили сегодня ситуацию на поле боя в Украине. В том числе о том, что важно включить в новый оборонный пакет, который Франция сейчас готовит.

"И, кроме всего, обсудили работу с Францией по гарантиям безопасности для Украины. Мы готовим двустороннее соглашение. Эммануэль, господин президент, еще раз спасибо", – сказал он.

Зеленский также рассказал, что власть продолжает коммуникацию с партнерами и по поводу санкций против России, в частности, их полного действия. Все наши дипломатические представители должны активизироваться, чтобы и партнеры более активно реагировали на каждый случай обхода санкций со стороны России.

"Это не просто абстрактный вопрос – это о том, как государство-террорист производит оружие, в том числе ракеты. Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, производимых за границей, и многие из них – компаниями из свободного мира. Сегодня был соответствующий доклад руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко. Четкие факты. Так что блокировать пути обхода Россией санкций – это буквально блокировать террор. Я благодарен всем понимающим партнерам и каждому и каждому в мире, кто помогает нам в соответствующей работе", – подчеркнул он.

Кроме того, президент провел сегодня совещание с главой нашего правительства Денисом Шмыгалем. Они обсудили вопросы энергетики, защиты и возможности нашей энергосистемы.

"Потребление сейчас велико, угрозы со стороны врага чрезвычайно серьезны, но профессиональная работа и наших энергетиков, и всех, кто отвечает за защиту энергообъектов, позволяет снабжать страну светом и теплом. И это весомо. Также сегодня был отдельный доклад о защите стратегических энергообъектов. Докладывал вице-премьер Александр Кубраков", – рассказал он.

Также премьер доложил о ситуации в нашей финансовой системе. Ситуация стабильна, социальные выплаты обеспечиваются в полном объеме. И при этом – без эмиссии.

"И, кстати, хочу поблагодарить всех наших налогоплательщиков в государстве – каждого и каждого, кто в Украине поддерживает рабочие места, обеспечивает производство, работает легально и чисто. За прошлый год мы имеем – несмотря на войну – и экономический рост 5%, и увеличение уплаты налогов, соответствующее росту в экономике. Это четкий признак силы Украины. И государство действительно ценит всех, кто в это время при всех сложностях работает, платит налоги и поддерживает таким образом нашу возможность – общую возможность – защищать государство и независимость", – отметил Зеленский.

Отдельно он заслушал доклад главы правительства о строительстве фортификаций.

"Продолжается работа, и всем, кто привлечен, моя благодарность. Результаты – такие, в которых нуждаемся. Слава всем, кто защищает наше государство, кто ради Украины бьется и работает и кто активен максимально, чтобы у Украины, у украинских компаний, у украинцев был нужен результат", – резюмировал президент.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж планирует подписать с Киевом соглашение о безопасности, как это ранее сделала Великобритания. Работа над документом уже близка к завершению.

Глава государства отметил, что подписание соглашения о безопасности между Францией и Украиной станет средством давления на российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Макрон объявил о новых поставках оружия Украине. Его страна передаст нашим защитникам 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

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