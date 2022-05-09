Зеленский: совсем скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая выступил с обращением к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он отметил, что скоро в нашей стране, которая сегодня борется с российским агрессором, будут два Дня Победы, а у врага не останется ни одного.

Видео гарант записал, пройдя между оборонительными баррикадами в центре Киева. Его опубликовала пресс-служба в Telegram-канале Zelenskiy / Official (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Обращаясь к великому народу великой Украины, Зеленский вспомнил дату 24 августа 2021 года, когда вся страна отмечала 30-летие независимости. Тогда по Крещатику шли украинские военные, защитники, техника ВСУ, а в небе летела украинская "Мрия".

Видео дня

"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее мнимого друга". Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда мнимый друг начал против Украины войну. Это война не двух армий, а двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы – свободные люди, идущие своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни пяди своей земли", – заявил президент.

В День победы над нацизмом, добавил он, украинцы гордятся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И сейчас они не позволят врагу аннексировать эту победу, не дадут ее присвоить.

"Мы боремся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного", – отметил президент.

Зеленский добавил, что украинцы победили тогда, поэтому победят и сейчас. Он убежден, что скоро Крещатик, по которому он прошелся во время обращения, увидит новый парад победы.

"Победы Украины! С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День памяти и примирения 8 мая, когда украинцы чтут память жертв Второй мировой войны, президент Владимир Зеленский начал обращение с упоминания о военных преступлениях России, развязавшей войну против Украины. Видео было записано на фоне разрушенной российскими оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области, фото которой облетело весь мир.