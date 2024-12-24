Зеленский провел переговоры с президентом Анголы и пригласил его в Украину: появились подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим коллегой из Анголы Жуау Лоренсу. В ходе разговора глава государства поблагодарил собеседника за поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины и заявил о заинтересованности нашей страны в развитии двусторонних отношений с Анголой.

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Зеленский также пригласил Жуау Лоренсу в Украину, тот приглашение принял. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

"Пообщался с президентом Анголы Жуау Лоренсу. Поблагодарил коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира", – отметил глава государства.

Он также добавил, что Украина заинтересована в развитии двусторонних отношений с Анголой, в частности, в направлении продовольственной безопасности, логистики, сельского хозяйства, создании зерновых хабов и гуманитарного разминирования.

Украина собирается назначить посла в этом африканском государстве.

Кроме того, Зеленский намекнул, что может встретиться с коллегой из Анголы и офлайн.

"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский назвал действия премьера Словакии Роберта Фицо безнравственными. С критикой словацкого политика президент Украины выступил после того, как тот отправился на поклон к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву.

Зеленский обвинил Фицо в том, что он избегает совместной европейской работы над энергетической независимостью или поиском альтернатив российским энергоресурам. Вместо этого глава правительства Словакии стремится помочь России заработать деньги на войну и убийства украинцев.

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