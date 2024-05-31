Зеленский прибыл в Стокгольм на саммит Украина – Северная Европа: названы ключевые вопросы

Президент Владимир Зеленский 31 мая приехал в Стокгольм (Швеция) для участия в третьем саммите Украина – Северная Европа. Приоритетными темами гарант назвал обеспечение наших воинов оружием и техникой, в частности ПВО, совместное производство вооружений и глобальную работу ради принуждения России к миру.

Ожиданиями глава государства поделился утром в пятницу на своем официальном Telegram-канале. В этот день Киев подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.

"Сегодняшний день укрепит Украину благодаря поддержке наших принципиальных и последовательных союзников и благодаря новым соглашениям безопасности", – написал гарант.

У него запланированы встречи с:

– королем Швеции Карлом XVI;

– премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном;

– президентом Финляндии Александром Стуббом;

– премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен;

– премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере;

– премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном;

– представителями оборонных компаний.

"Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах", – уточнил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский примет участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии. Мероприятие запланировано на 6 июня.

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