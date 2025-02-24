Зеленский передал Трампу документ с перечнем всех 'прекращений огня' с конкретными датами, которые Россия нарушила

Президент Украины Владимир Зеленский передал Дональду Трампу перечень согласованных режимов прекращения огня, которые затем нарушала Россия. В документе подробно указаны все эти случаи.

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Об этом глава государства сообщил во время пленарного заседания "Поддерживай Украину", в котором приняли участие иностранные лидеры. Зеленский подчеркнул, что 2025 год должен стать годом начала "реального надежного мира", но этот мир невозможно просто "объявить".

"Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-либо. Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством. О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра, к сожалению", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что во время визита спецпосланника Кита Келлога он передал Трампу документ с перечнем всех режимов прекращения огня с конкретными датами, которые Россия нарушила. По словам президента, этот список является доказательством того, что любые соглашения без реальных гарантий безопасности не будут иметь никакого смысла.

"Когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему, а также президенту США документ с перечнем всех режимов прекращения огня – с конкретными датами, которые Россия сломала. Поэтому мир может быть только следствием взвешенной дипломатии и четких гарантий безопасности", – сказал президент.

Украина настаивает, что мирные переговоры должны проходить при участии Киева, Европы и США, а их отправной точкой может стать обмен пленными по принципу "всех на всех".

Напомним, в понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

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