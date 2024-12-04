Зеленский обсудил освобождение пленных и возвращение незаконно депортированных украинских детей с генсеком Совета Европы. Видео

Президент Владимир Зеленский 4 декабря встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Они говорили о создании специального трибунала по поводу преступления агрессии и отдельно – об освобождении пленных и возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей.

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Пресс-служба Офиса президента сообщила: важно привлечь к ответственности российских преступников и как можно быстрее создать спецтрибунал. "Украина исходит из принципиальной необходимости привлечения к ответственности всех российских военных преступников, которые убивали и продолжают убивать украинцев. Не должно быть никаких исключений, иммунитетов и других ограничений", – подчеркнул глава государства.

Отдельно он отметил, что Берсе планирует посетить освобожденные от российской оккупации громады, чтобы собственными глазами увидеть последствия военных преступлений РФ.

Президент похвалил роль Совета Европы в создании Реестра убытков как составляющей международного компенсационного механизма. Киев рассчитывает на создание (и лидерство Совета Европы в этом процессе) Комиссии по рассмотрению заявлений и Компенсационного фонда.

Зеленский подчеркнул, что Фонд должен наполняться за счет конфискованных и замороженных активов государства-агрессора.

Президент приветствовал присоединение СЕ к Международной коалиции за возвращение украинских детей и отметил принятие соответствующих резолюций Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Среди других тем, которые обсудили во время встречи, – практическая поддержка Украины со стороны СЕ, в частности, в сфере защиты прав человека, обеспечения верховенства права и развития демократических институтов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ален Берсе стал новым генеральным секретарем Совета Европы 18 сентября 2024 года. Он назвал поддержку Киева своим первым приоритетом на должности. Берсе напомнил, что Украина борется за свое демократическое будущее и нуждается в помощи.

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