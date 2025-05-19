Зеленский: не забываем, какое зло принесла нам Москва

Президент Владимир Зеленский в годовщину депортации крымских татар заявил, что Украина не забывает, какое зло Россия принесла нашему государству. Именно в это время Киев вместе с партнерами активизировал усилия для того, чтобы российская агрессия была остановлена.

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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 18 мая. Зеленский подчеркнул, что эти усилия направлены на обеспечение мира и возвращение всех наших людей из российского плена.

"Очень символично, что чествование памяти жертв политических репрессий сегодня происходит в то самое время, когда мы с партнерами максимально активизировали дипломатические усилия ради прекращения российской агрессии, ради возвращения всех наших людей из российской неволи и ради обеспечения настоящего мира", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина не забывает, что такое Москва и какое зло пришло оттуда для украинцев современных поколений и тех, что были перед нами.

"Независимость и суверенитет Украинского государства – это основа сохранения нашего народа. Свободу для украинцев и украинской культуры можно обеспечить только гарантировав надежную защиту от России", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что все встречи с партнерами на этой неделе были посвящены безопасности и миру для Украины.

"Спасибо всем в мире, кто помогает Украине. Вечная память нашим людям, чьи жизни были забраны российской репрессивной системой. Обязательно защитим наше государство и людей! Слава Украине!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Киеве почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа. В 81-ю годовщину у мемориала состоялась официальная церемония возложения цветов с участием крымскотатарского сообщества, представителей власти и неравнодушных граждан.

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