Зеленский назвал условие разблокирования переговоров с РФ о прекращении войны

Возобновление переговоров Украины и России по поводу прекращения войны еще возможно. Для этого страна-агрессор должна отвести свои войска к позициям до 24 февраля 2022 года.

Такое условие для разблокирования дипломатии назвал президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House. Он подчеркнул, что это минимальный шаг.

"Чтобы нам нормально начать говорить, если можно в общем использовать слово "нормально", то если бы разблокировать, скажем так, дипломатический формат отношений для остановки войны между Украиной и Россией, то и шаг должен быть – возобновить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения – до 24 числа (февраль – ред.)", – подчеркнул президент.

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Украинский лидер объяснил, что оккупантам нужно отойти на временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками – только тогда можно будет говорить полноценно.

"Я так считаю. И хотя, чтобы им отойти, им тоже придется говорить. И нам, и я это понимаю. И еще раз говорю, пока, несмотря, что они разрушают все наши мосты, но все же я считаю, что не все мосты для этого разрушены", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, какой минимум он как президент от имени своего народа может принять в мирном соглашении с Россией, гарант отметил: "Меня выбирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что нет никаких признаков того, что российская сторона хочет завершить кровопролитную захватническую войну, которую она развязала в Украине. Пока конца войны не видно.