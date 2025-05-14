Зеленский назначил послом Украины в Турции заместителя главы Меджлиса: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Турецкой Республике. Им стал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

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Соответствующий указ №305/2025 Зеленский подписал в среду, 14 мая. "Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", – сказано в нем.

"Спасибо Президенту Украины! Достойный выбор! Поздравляем Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины!" – написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Нариман Джелял родился в Навои Узбекской ССР. В 1989 году переехал в Крым, учился в Джанкое, а в 2005 году окончил Одесский национальный университет по специальности "Политология".

Работал ведущим на телеканале "ATR", корреспондентом республиканской газеты "Авдет" и преподавал историю и правоведение в Симферопольской международной школе. Кроме того, занимался политологией и входил в состав Меджлиса крымскотатарского народа.

В ноябре 2013 года, после избрания Рефата Чубарова главой Меджлиса, Джелял стал одним из его заместителей, возглавив информационно-аналитическое подразделение организации. В 2021 году был задержан россиянами в оккупированном Крыму.

Напомним: 28 июня 2024 года стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи в частности вернулся Нариман Джелял, который находился в плену с 2021 года.

Тогда в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски, во время которых задержали 5 человек по делу о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное, среди них был и сам Джелял. На следующий день оккупационный суд решил арестовать его и других задержанных.

Позже, 21 сентября 2022 года, оккупационный Верховный суд Крыма огласил приговор первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа, приговорив его к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

Почти через три года после этого, 6 июля 2024-го, Нариман Джелял наконец встретился с семьей в Киеве. К бывшему политзаключенному приехали жена Левиза и ее четверо детей.

Как сообщал OBOZ.UA, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что украинский народ хочет мира больше всех в мире, однако не согласится на прекращение войны ценой потери своих земель и нарушения территориальной целостности страны. Именно поэтому предложения о признании временно оккупированного Крыма частью России являются абсолютно неприемлемыми.

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