Зеленский: готовим больше оборонных пакетов для наших воинов и систем ПВО для всего украинского общества
Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство продолжает готовить Украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Также руководство страны работает над увеличением оборонных пакетов для наших воинов и защитных систем всего украинского общества, в частности систем ПВО.
Об этом украинский лидер говорил в традиционном ежедневном обращении к украинцам 10 августа. По словам Зеленского, главная цель нашего государства – "победить в войне и не проиграть страну" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей – всего нашего народа", – акцентировал президент.
О встрече с представителем Вселенского патриархата
Президент сообщил о встрече с митрополитом Эммануилом, на которой говорилось, в частности, о реализации формулы мира и возвращении в Украину депортированных с нашей земли детей.
"Конечно, как и всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна – один из исторических центров христианства. Так и будет дальше", – убежден Зеленский.
По его словам, украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений.
"В нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов. Государство никогда не допустит, чтобы любое из украинских религиозных сообществ могло использовать государство-агрессор. Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей", – подчеркнул президент.
Зеленский отметил воинов
Президент назвал ряд украинских бойцов, достигающих успехов на фронте, в частности:
– солдат Александр Гринь, 81-я отдельная аэромобильная бригада – благодаря Александру уничтожены и ранены уже более двух десятков оккупантов.
– Солдат Александр Гринько, "Восьмидесятка", Десантно-штурмовые войска – президент поблагодарил воина за пополнение нашего обменного фонда.
– Солдат Артем Айзенциммер, 5-я отдельная штурмовая бригада.
– Солдат Ирина Шевченко, главный сержант-инструктор 1-го механизированного батальона.
– Солдат Андрей Максичко, 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы, Бахмутское направление. Вывозил раненых, сам был ранен, но после лечения вернулся на передовую.
– Солдат Иван Гарбуз, 36-я отдельная бригада морской пехоты, сражается на Запорожском направлении.
– Старший солдат Сергей Примоченко, наводчик расчета минометов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.
– Старший солдат Виктор Доренский, ДШУ, 80-я бригада. Бои у Клещиевки, очень мощно! Старший солдат Максим Макаренко в составе "Восьмидесятки" сражается за Украину на Донбассе.
– Старший солдат Александр Лысенко, 5-я отдельная штурмовая бригада, и другие.
"Я горжусь всеми вами, наши воины! Каждым и каждой! И хочу отдельно отметить сегодня подразделения, обеспечивающие наступление наших войск. Это подразделения украинских саперов. Очищают украинскую землю от российских мин, открывая для наших воинов возможность идти вперед. 808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки – спасибо всем вам!" – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Зеленский поблагодарил Германию и лично немецкого канцлера Олафа Шольца за передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot. Глава украинского государства подчеркнул, что эти установки спасут тысячи жизней в нашей стране;
– накануне Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в специальном формате – в самом узком кругу ключевых лиц. Глава государства с командующими ВСУ обсудили планы наступления украинской армии в ближайшее время.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!