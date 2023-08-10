Зеленский: готовим больше оборонных пакетов для наших воинов и систем ПВО для всего украинского общества

Президент Владимир Зеленский сообщил, что государство продолжает готовить Украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Также руководство страны работает над увеличением оборонных пакетов для наших воинов и защитных систем всего украинского общества, в частности систем ПВО.

Видео дня

Об этом украинский лидер говорил в традиционном ежедневном обращении к украинцам 10 августа. По словам Зеленского, главная цель нашего государства – "победить в войне и не проиграть страну" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, полученное смелостью наших людей – всего нашего народа", – акцентировал президент.

О встрече с представителем Вселенского патриархата

Президент сообщил о встрече с митрополитом Эммануилом, на которой говорилось, в частности, о реализации формулы мира и возвращении в Украину депортированных с нашей земли детей.

"Конечно, как и всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине. Наша страна – один из исторических центров христианства. Так и будет дальше", – убежден Зеленский.

По его словам, украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений.

"В нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов. Государство никогда не допустит, чтобы любое из украинских религиозных сообществ могло использовать государство-агрессор. Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил воинов

Президент назвал ряд украинских бойцов, достигающих успехов на фронте, в частности:

– солдат Александр Гринь, 81-я отдельная аэромобильная бригада – благодаря Александру уничтожены и ранены уже более двух десятков оккупантов.

– Солдат Александр Гринько, "Восьмидесятка", Десантно-штурмовые войска – президент поблагодарил воина за пополнение нашего обменного фонда.

– Солдат Артем Айзенциммер, 5-я отдельная штурмовая бригада.

– Солдат Ирина Шевченко, главный сержант-инструктор 1-го механизированного батальона.

– Солдат Андрей Максичко, 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы, Бахмутское направление. Вывозил раненых, сам был ранен, но после лечения вернулся на передовую.

– Солдат Иван Гарбуз, 36-я отдельная бригада морской пехоты, сражается на Запорожском направлении.

– Старший солдат Сергей Примоченко, наводчик расчета минометов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Мазепы.

– Старший солдат Виктор Доренский, ДШУ, 80-я бригада. Бои у Клещиевки, очень мощно! Старший солдат Максим Макаренко в составе "Восьмидесятки" сражается за Украину на Донбассе.

– Старший солдат Александр Лысенко, 5-я отдельная штурмовая бригада, и другие.

"Я горжусь всеми вами, наши воины! Каждым и каждой! И хочу отдельно отметить сегодня подразделения, обеспечивающие наступление наших войск. Это подразделения украинских саперов. Очищают украинскую землю от российских мин, открывая для наших воинов возможность идти вперед. 808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки – спасибо всем вам!" – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский поблагодарил Германию и лично немецкого канцлера Олафа Шольца за передачу Украине дополнительных ЗРК Patriot. Глава украинского государства подчеркнул, что эти установки спасут тысячи жизней в нашей стране;

– накануне Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в специальном формате – в самом узком кругу ключевых лиц. Глава государства с командующими ВСУ обсудили планы наступления украинской армии в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!