Блог | Александр Кирш: Зайти по-английски, или Дверь в Европу: есть и запасная

Вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила, что Украине для вступления в ЕС нужно время и что путь этот будет долгим, ибо Украина не удовлетворяет еврокритериям — ни политическим, ни экономическим, ни правовым.

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В этой связи отмечу, что здесь важна не персоналия, а то, что подобные высказывания отражают достаточно чёткую позицию целого политического клана, всячески оттягивающего вступление Украины в европейские структуры и объективно помогающего этим врагу Цивилизации — россии.

Пробивая лбом европейскую стену и отвлекаясь на это занятие от борьбы с мордором, Украина должна бы заодно поискать и обходные пути в Европу — например, через Великую Британию. Соединённое Королевство, вышедшее из ЕС ввиду вынужденного и полного сложностей постоянного противостояния там и Германии, и Франции, с удовольствием возглавило бы ЕС альтернативный, да и Главная страна мира, почуяв приятный запах очередного крупного экономического раскола в Европе, благоприятствовала бы этому симпатичному новообразованию.

Ну а при определённом "наружном покровительстве" US в этот "английский" ЕС вместе с UK и Украиной могли бы войти и наименее консервативные страны обновляющейся Европы, входящие в Евросоюз, — Польша, Литва, Латвия, Эстония, а также, возможно, Чехия, Словакия, Румыния (тогда уже вместе с не входящей в него Молдовой) плюс — не исключено — страны ментально близкой Великобритании Северной Европы — Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, да и английская заклятая соседка Ирландия.

Вопросы, связанные с одновременным членством таких стран в двух разных ЕС, включая нюансы возможного [запрета] реэкспорта/реимпорта и [ограниченной] прозрачности границ, безусловно, важны, но не являются невозможными для разрешения — тем более, что относительно границы Великой Британии и Ирландии они всё равно уже возникли.

Ну не может Германия — даже вместе с Францией — экономически править всей Европой, причём не может не только в значении "не должна", но и в значении "не в состоянии". Европейская политико-экономическая (да и военная!) архитектура явно устарела. И в нынешних условиях кому, как не Украине, выступить катализатором перемен?! Мир близок к осознанию: слабая Украина означает сильную россию, сильная Украина означает слабую россию.

Мы ещё найдём внутри Европы Европу свою — включающую и "не Европу", то есть UK (при поддержке US). Разные Евросоюзы ещё будут бороться за вхождение Украины именно к себе, а не брезгливо отбрыкиваться-отпихиваться ("Ой, не сейчас!"), ибо время диктует новые подходы.

Уйти по-английски — это уйти не прощаясь. Нам же нужно не прощаясь именно зайти. Не прощаясь с надеждой на СКОРЕЙШЕЕ европейское будущее, БЫСТРО зайти в Европу. Откуда получится.