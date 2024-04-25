Юлия Тимошенко раскритиковала правительство за запрет консульских услуг для молодых мужчин за границей

Все военнообязанные мужчины, безусловно, должны выполнять свой долг и защищать Украину. И если в этом есть проблема, нужно ее решать, а не создавать новую. Однако непрофессиональные решения правительства, которые уже привели к хаосу в наших консульствах по всему миру, могут привести лишь к потере поколения молодых украинцев.

Об этом заявила Юлия Тимошенко. Она назвала прекращение предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста непрофессиональным решением и трагической ошибкой.

"Но решение правительства о прекращении консульских действий для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет является непрофессиональным и трагическим. Из-за него государство рискует потерять поколение молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, которые учатся или работают за границей. Они не подлежат призыву в армию". , но Правительство требует от них вернуться в Украину, чтобы получить украинские документы Многим из них некуда возвращаться.

Перед тем, как заставлять их сейчас возвращаться в Украину, государство должно обеспечить их жильем, образованием, социальной поддержкой, а не принудительно возвращать их прямо на улицу. Это может завершиться тем, что молодежь просто начнет получать гражданство других стран. Мы не можем этого допустить.

Также консульские услуги теперь недоступны для находящихся на длительном лечении военнослужащих, для тех, кто находится на обучении за границей, для многодетных мужчин и многих других, не подлежащих призыву в ВСУ.

Утратили доступ к консульским услугам также и украинские врачи, работающие в медицинских учреждениях, ученые, спортсмены, волонтеры, мужчины с инвалидностью", – отметила Тимошенко.

Также консульские услуги теперь недоступны для находящихся на длительном лечении военнослужащих, для тех, кто находится на обучении за границей, для многодетных мужчин и многих других, не подлежащих призыву в ВСУ.

Утратили доступ к консульским услугам также и украинские врачи, работающие в медицинских учреждениях, ученые, спортсмены, волонтеры, мужчины с инвалидностью", – отметила Тимошенко.

Поэтому фракция "Батькивщина" внесла на рассмотрение парламента постановление, ликвидирующее эти трагические ошибки и регулирующее вопрос предоставления консульских услуг украинцам за рубежом. "Батькивщина" требует немедленно рассмотреть это постановление и прекратить издевательства над украинцами за рубежом.