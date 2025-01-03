'Я уже третий год в ВСУ': Погребиский заявил об абсурдности суда из-за 'нападения' на сбежавшего в Беларусь Волошина

Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", командир батальона беспилотных систем Александр Погребиский на своей странице в сети Facebook пишет, что пока предатель Олег Волошин живет в Беларуси, его до сих пор вызывают в судебные заседания.

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"Напомню, что суд регулярно вызывает меня по делу за нападение на "Государственного Деятеля" Волошина! Просто вдумайтесь на секунду, я уже третий год в ВСУ, успел получить две тяжелые контузии, побывать в окружении, сформировать роту, батальон, а Волошин наслаждается жизнью в Беларуси, регулярно поливает грязью Украину на российских каналах!" – возмутился военный.

Он добавил, что "не удивится", если Волошин после победы Украины вернется и "будет рассказывать, как он воевал в тылу врага и как ему было тяжело".

Как известно, 21 июля 2020 года Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинских заявлений с трибуны парламента облили зеленкой.

По клевете Волошина тогда Погребисского задержали силовики. Печерский райсуд Киева отпустил его под личные обязательства лидера ЕС Петра Порошенко и народных депутатов. Все эти годы рассмотрение дела затягивалось из-за постоянной неявки в суд Волошина и его представителей.

14 сентября 2022 года Печерский суд прислал очередную повестку Александру Погребисскому, который после боевой травмы на фронте проходил лечение.

Погребиский 24 февраля 2022 присоединился к организации батальона терробороны. Участвовал в защите столицы и эвакуации жителей Ирпеня, одним из первых вошел в только что освобожденную от оккупантов Бучу.

После освобождения Киевщины продолжил службу в 46-й бригаде Десантно-штурмовых войск, которая участвовала в боях за освобождение Херсонщины и Донбасса в районе Бахмута и защищала Соледар. В боях получил контузии и ранения.

С 1 августа 2024 г. Погребиский – командир батальона беспилотных систем КАРА 53-й ОМБр. В декабре 2024 года был награжден Серебряным крестом. Раньше ему присвоили звание лейтенанта.