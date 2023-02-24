''Я горжусь, что мне так повезло с семьей и государством'': Зеленский завершил пресс-конференцию словами о самых близких

Президент Владимир Зеленский 24 февраля Владимир провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Лидер страны ответил на многие важные вопросы. А завершил мероприятие чувственными словами о своей семье.

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Владимир Зеленский сказал, что гордится своей женой и детьми и заявил, что ему очень повезло с семьей и страной, где родился. Отвечая на последний вопрос пресс-конференции, президент растрогался и едва сдержал слезы.

Зеленский признался, что говорить о детях и жене ему очень тяжело.

"Я их очень люблю. Безусловно, свою жену, моих детей - это главные люди для меня. Вижу их редко. Родителей не вижу совсем", – сказал Владимир Зеленский, побеждая предательский подступивший к горлу клубок.

Президент сказал, что гордится и своей женой, и своими детьми. Для него главное – не подвести их.

"Женой горжусь очень сильно. Я понимаю, что она за человек. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Они все в моем сердце. Для меня главное – не подвести их. Главное, чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах… Это очень важно для президента государства – когда ты против воюющей страны, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь ребята и очень важно, чтобы твоя семья была здесь. Я не могу им приказать быть здесь, главное, чтобы они были такими людьми. И я горжусь тем, что мне так бесконечно повезло с семьей и государством ", – чувственно завершил свое выступление президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости" в годовщину полномасштабного вторжения России. Большинство вопросов касалось поставок дальнобойного оружия, возможности мирных переговоров с президентом РФ Путиным и планов завершить войну в 2023 году.