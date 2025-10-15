Выборы, которые способны изменить все: кто и когда сможет отстранить Орбана от власти в Венгрии и станет ли страна союзницей Украины

Венгрия остается единственной страной ЕС, системно блокирующей продвижение Украины к членству в Евросоюзе. Позиция Виктора Орбана, все больше напоминающая политическую изоляцию внутри блока, имеет не только прагматические, но и глубоко идеологические мотивы, которые все труднее логически аргументировать.

Брюссель уже не первый год пытается нейтрализовать венгерское вето, предлагая финансовые уступки, замораживая или размораживая средства из европейских фондов, однако эта игра в "кнут и пряник" практически исчерпала себя. Орбан не только не уступает, но и превратил свое "нет" в символ политической торговли – как с ЕС, так и с Кремлем, с которым его правительство поддерживает тесные энергетические и информационные связи.

Тем временем внутри самой Венгрии формируется новая политическая динамика. Оппозиционный политик Петер Мадьяр, бывший чиновник, который стал публичным критиком режима Орбана, постепенно превращается в символ перемен. Политик говорит о возвращении Венгрии в "реальную Европу", где ценится не лояльность к Москве, а доверие к партнерам по ЕС. Именно поэтому его политическая сила "Тиса" набирает все больше поддержки среди молодых венгров, для которых вопрос европейского будущего Венгрии – перспектива развития.

Но, несмотря на рост популярности Мадьяра, позиции "Фидес" и самого Орбана остаются существенными. Система власти, контроль над медиа и судебными структурами, финансовые рычаги и аппарат лояльности – все это дает действующему премьеру преимущество, которое трудно сломать только рейтингами или публичной поддержкой. Поэтому вопрос не только в том, победит ли оппозиция. Вопрос в том, готова ли сама Венгрия выйти из политической тени, которую для нее создал Орбан, и способна ли она вновь стать европейским игроком, а не вечным оппонентом всех, кто стоит по другую сторону Дуная.

О том, как и почему Виктор Орбан блокирует евроинтеграцию Украины, как к этому относятся венгры и изменится ли позиция страны по результатам выборов, которые состоятся весной 2026 года, – в материале OBOZ.UA.

Борьба против Украины – навязчивая идея

Венгрия будет блокировать любые вопросы, важные для Украины, до тех пор, пока "страна не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории", – вот таким заявлением Орбан терроризирует нашу страну годами. После начала войны Будапешт использовал этот повод, чтобы ветировать любые решения по Украине в ЕС.

Орбан всегда готов обвинить нашу страну в ущемлении прав примерно 150 тысяч этнических венгров на Закарпатье из-за принятого в 2017 году закона о школьном обучении на языках нацменьшинств, но 8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Этот документ решил все спорные вопросы, связанные с венгерским нацменьшинством в Украине, по крайней мере, так считают как в Совете Европы, Европейской комиссии, так и сами украинские венгры. Однако венгры продолжают свои претензии – и все это на фоне того, что Еврокомиссия уже рассмотрела вопрос о состоянии прав венгерского национального меньшинства в Украине и сказала, что все окей, все соответствует европейским стандартам. Уже даже само венгерское меньшинство сказало, что у них все окей, и попросило Орбана не торпедировать эти вопросы во время переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

"Работает" Виктор Орбан против Украины и внутри Венгрии. Так, он инициировал в этом году национальный опрос относительно того, хотят ли венгры, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Все бы ничего, но вопросы этого голосования, которое длилось несколько месяцев и состояло из 7 основных "рисков" от украинского членства, больше были похожи на кремлевские нарративы. Так, он пугает венгерских фермеров потерей рынков, а ЕС – ГМО и запрещенными химикатами, которые будут в украинской продукции. Дешевая рабочая сила из Украины снизит зарплаты и "съест" пенсии, а украинские "вооруженные до зубов бандиты" просто хлынут в Венгрию. Если все это не испугает, то от Орбана еще одна страшилка – мол, отсутствие обязательных прививок в Украине угрожает общественному здоровью европейцев.

Сейчас венгерский премьер продолжает активно использовать фактор Украины уже во время избирательной кампании. К социально-экономическим "страшилкам" он добавил еще и "вмешательство" Украины во внутреннюю политику Венгрии.

"Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в страну через проукраинскую партию "Тиса". Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам, чтобы помочь им прийти к власти", – заявил Орбан.

Но это всего лишь слова, тогда как факты говорят о том, что несколько месяцев назад Служба безопасности Украины впервые в истории разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Задачей был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

Какое мнение венгров

По вопросу вступления Украины в ЕС венгерское общество сейчас разделено – но преобладает волна скепсиса или умеренного сопротивления относительно такого шага. Однако, когда спрашивают о стандартной процедуре вступления (7-10 лет), а не о быстром "ускоренном" членстве, уже большая часть населения готова поддержать такое развитие событий.

Нужно признать, что Орбан достаточно удачно "поработал" на антиукраинских тезисах. Поэтому, когда людей спрашивают, почему они против, чаще всего звучат такие аргументы: "Украина как член ЕС может забрать часть финансовой поддержки, средства из ЕС будут "отвлекаться", будут расходы". Венгры опасаются увеличения миграции, проблем с контрабандой, рисков, связанных с войной.

Поддержка или отрицание украинской евроинтеграции сильно коррелируют с тем, за какую партию голосует человек. Например, у сторонников "Фидес" очень высокое противодействие вступлению Украины в ЕС, а у сторонников оппозиционных партий уровень поддержки значительно выше.

Вето Орбана преодолеть не удается

Раздражение в связи с поведением Орбана в Евросоюзе достигло критической точки. Многие европейские политики и дипломаты говорят, что Венгрию следовало бы лишить права голоса в Евросоюзе. Но на практике это оказалось крайне трудно.

Так, Совет ЕС обсуждал возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая дает возможность лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения ценностей, на которых основывается Евросоюз. Статья 7 позволяет Евросовету "определить наличие серьезного и постоянного нарушения" ценностей статьи 2 с целью лишения страны-нарушительницы права голоса в Совете. На первом этапе этой процедуры страны ЕС должны большинством в 4/5 голосов решить, что Венгрия действительно нарушает основные правила Союза. Собрать голоса 21 страны из 27 в случае Венгрии, скорее всего, не будет проблемой, но на следующем этапе за лишение страны голоса должны проголосовать все 26 других членов ЕС – и этого добиться будет крайне сложно.

Еще один вариант поступил от председателя Европейского совета Антониу Кошты, который предложил изменить сам механизм переговоров. Речь идет о возможности открытия переговорных "кластеров" не единогласно, а по решению квалифицированного большинства. Это позволило бы Украине и Молдове начать техническую работу по адаптации законодательства, институциональной перестройке и проведению реформ даже без согласия Будапешта. Впрочем, и эта попытка обойти вето Орбана провалилась. Как оказалось, идею корректировки правил вступления поддерживают не все. Многие страны используют его для продвижения собственных национальных интересов. Болгария блокирует Северную Македонию, Греция и Кипр пристально следят за Турцией, а Хорватия хочет контролировать продвижение Сербии. Понятно, что изменение правил может лишить их этого политического рычага. Поэтому часть столиц с настороженностью относится к инициативе Кошты.

Из-за этого ЕС оказался в своеобразном "узком коридоре": официальная система требует единодушия, но политическая реальность доказывает, что преодолеть венгерское вето сейчас почти невозможно. Наиболее реалистичным выходом из этой ситуации сегодня считается смена власти в самой Венгрии после парламентских выборов весной 2026 года.

Венгры хотят перемен

Много лет Виктор Орбан достаточно эффективно смешивал внутреннюю и внешнюю политику. Он поклялся защищать венгров от иммиграции, ислама и ЛГБТ, параллельно провозгласив единство всех этнических венгров, включая тех, кто живет в соседних странах. Пропаганда проекта Великой Венгрии – одна из главных составляющих успеха друга Москвы. Орбан умело играет на струнах души каждого венгра, напоминая, что когда-то Венгрия была мощным европейским государством, которое уважала вся Европа и которое имело огромные территории. Разжигание национализма и заявления о "коварных иностранных врагах", против которых надо сплотиться, нетерпимость к иноверцам и гомофобия под видом семейных ценностей помогли ему победить на выборах. Довольно долго эти факторы приносили успех Виктору Орбану, но за последнее время что-то сильно изменилось в восприятии его венграми.

В последние годы произошли огромные сокращения социальных выплат вместе с повышением налогов, чтобы преодолеть дефицит бюджета. В то время, как правительство обещало, что "2025 год будет фантастическим", эти заявления звучат пустыми после того, как то же самое Орбан произносил и в отношении 2023 и 2024 годов. Инфляция, слабый форинт, высокие цены – все это венгры чувствуют все больше. Проблемы в экономике, коррупция, авторитарные методы управления и противоречивые реформы создали внутри Венгрии значительную прослойку недовольного общества. На этом фоне почти союз с Кремлем и открытая вражда с Брюсселем с намеком на выход из ЕС – все это еще больше раздражает людей.

Как результат, в Венгрии за последнее время состоялось несколько антиорбановских многотысячных митингов, на которых люди требовали отставки премьера страны. Организатор протеста – оппозиционная партия TISZA ("Уважение и свобода"), которую возглавляет депутат Европейского парламента Петер Мадьяр. Оппозиционер пообещал положить конец 15-летнему правлению Орбана и "сделать Венгрию частью сильной Европы". Мадьяр с каждым днем набирает все большую популярность, в частности благодаря обвинениям Орбана и его команды в тесных связях с Кремлем.

"Тот, что выгоняет" Орбана

Партия "Тиса" – новая сила в венгерской политике, которая появилась в 2023–2024 годах и быстро набирает популярность, как и политик Петер Мадьяр – первый серьезный вызов премьер-министру Венгрии Орбану за годы его правления. 43-летний юрист, который происходит из выдающейся политической семьи, в которую входят бывший президент Венгрии и один из самых известных судей страны, присоединился к партии Орбана, когда он еще учился в колледже.

Мадьяр позиционирует себя не как "левый" или "правый", а как политик, который стремится снова сделать Венгрию правовым государством и вернуть ее к европейским принципам. Его позиция в отношении Орбана жесткая, но взвешенная. В интервью политика постоянно звучит тезис, что Орбан создал "государство семьи и друзей", где правительственные структуры, медиа и бизнес превращены в инструменты удержания власти. Мадьяр открыто обвиняет "Фидес" в злоупотреблении бюджетными средствами, в контроле над судами, прокуратурой, телевидением и банковским сектором. Он говорит, что Орбан не просто централизовал власть – он поставил страну в зависимость от своей политической воли.

Мадьяр также неоднократно заявлял, что нынешняя венгерская власть ведет двойные игры во внешней политике: публично говорит о европейской лояльности, но на самом деле работает в пользу Кремля, пользуясь тем, что Брюссель не решается на прямую конфронтацию с Будапештом. В его словах – не просто критика, а попытка показать, что Орбан сделал Венгрию токсичным партнером для ЕС. В этом смысле Мадьяр стал первым венгерским политиком за много лет, который не боится сказать вслух, что главная проблема Венгрии – не ЕС, не мигранты и не война, а сам Орбан, который сделал страну заложницей собственных соглашений с Москвой.

Атаки Мадьяра на власть были положительно восприняты общественностью, разъяренной из-за политической коррупции и ухудшения качества жизни. Партия "Тиса" сейчас опережает в большинстве опросов политсилу Орбана "Фидес", которая хоть и оставалась крупнейшей партией на прошлогодних выборах в Европарламент, но показала худший результат за всю историю выборов в ЕС. В этом году партия Мадьяра уже впереди, и главное, что тенденция к увеличению популярности оппозиции в Венгрии лишь растет.

Какова позиция Мадьяра относительно российской агрессии против Украины

В отличие от Орбана, который годами строит личные и экономические связи с Путиным, Мадьяр четко определяет Россию как государство-агрессора. Он не оставляет места для "нейтралитета" или "балансирования", которыми пользуется Орбан. Мадьяр признает, что российское вторжение в Украину является грубым нарушением международного права и прямой угрозой для всей Европы, включая Венгрию. В этом смысле он пытается вернуть венгерскую политику в рамки классической европейской логики безопасности, где Россия не партнер, а источник угроз.

Впрочем, даже признавая агрессию РФ, Мадьяр выступает осторожно в вопросе военной поддержки Украины. Он не поддерживает идею, чтобы Венгрия передавала оружие или принимала непосредственное участие в военных действиях. Его аргумент – что Венгрия, как маленькое государство, имеет ограниченные ресурсы и не должна становиться непосредственным участником войны. Однако он подчеркивает, что это не означает равнодушия. По его словам, Будапешт может и должен поддерживать Украину всеми другими способами – политически, гуманитарно, экономически, дипломатически – и при этом оставаться частью европейского консенсуса, а не изолированным "другом Путина".

Мадьяр – едва ли не единственный заметный венгерский политик, который говорит об Украине без предубеждения. Он не эксплуатирует тему "венгерского меньшинства на Закарпатье" для политических спекуляций, как это делает Орбан, признавая, что конфликт с Украиной на этой теме вредит самим венграм, и выступает за "спокойный диалог с Киевом". То есть в гуманитарных и пограничных вопросах ожидается снижение напряжения.

Признает, что именно Россия несет полную ответственность за развязывание войны. В то же время он старается не оттолкнуть часть венгерского электората, которая напугана войной. Поэтому его риторика сдержанная – он призывает не к "борьбе с Россией", а скорее к возвращению Венгрии к европейским принципам солидарности и международного права. Он поддерживает вступление Украины в ЕС и считает, что блокирование этого процесса Орбаном не только аморально, но и стратегически вредно для самой Венгрии, потому что изолирует ее в ЕС. Однако лидер венгерской оппозиции заявил, что его партия не поддерживает ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Если власть сменится – чего ждать Украине

Если Петер Мадьяр победит на выборах и сформирует правительство, позиция Венгрии в отношении Украины существенно изменится, однако не радикально, но разница с орбановской линией будет колоссальной.

Сегодня Будапешт – главный "тормоз" в большинстве решений ЕС по Украине: финансовых пакетов, санкций против России, переговоров о вступлении. При Мадьяре эта тактика исчезнет. Он не просто откажется от блокирования – он присоединится к общеевропейскому консенсусу, что поддержка Украины является интересом самого Евросоюза. Его политсила уже входит в Европейскую народную партию, то есть в политическую семью, где находятся фон дер Ляйен, Мицотакис, Мелони, Туск. Это означает: в Брюсселе он не будет конфликтовать, как Орбан, а наоборот – будет стремиться синхронизировать венгерскую позицию с европейской. Поэтому, скорее всего, исчезнет политическая изоляция Венгрии в ЕС, а Украина получит одного "нормального" партнера вместо постоянного оппонента.

При Мадьяре изменится подход Венгрии и к "сотрудничеству" с Россией. Оппозиционер открыто называет действующее правительство "коррумпированной автократией" и обвиняет "Фидес" в международной изоляции страны. Он неоднократно заявлял, что политика подхалимства по отношению к Кремлю позорит страну и противоречит национальным интересам. Поэтому в случае его победы ожидается резкое охлаждение венгерско-российских отношений и постепенное возвращение Будапешта к проевропейскому курсу. Мадьяр понимает, что ЕС и НАТО воспринимают Венгрию как "троянского коня Кремля". Чтобы это изменить, он фактически вынужден будет демонстрировать солидарность с Украиной, в частности в вопросах санкций против России, транзита оружия и интеграции Украины в ЕС и НАТО. Речь не идет о мгновенной любви, но – о рациональном выравнивании курса с Брюсселем.

В то же время, даже если Мадьяр победит, ему придется работать с институтами, где будут оставаться люди из команды Орбана, а также с частью общества, которое поддерживает "нейтралитет" и пророссийскую риторику. Поэтому поворот в сторону Украины будет постепенным.

Независимо от того, кто победит на выборах, Украине следует сохранять рациональный подход

"Украинско-венгерские отношения начали ухудшаться с 2017-го, когда Будапешт жестко критиковал Украину из-за языкового законодательства. Тогда главным камнем преткновения стали нормы, которые, по мнению венгерской стороны, ограничивали права национального меньшинства в сфере образования. Но эти нормы фактически так и не вступили в силу – их неоднократно откладывали, а затем отменили. Суть претензий исчезла, но сама тема венгерского сообщества осталась удобным политическим инструментом, который время от времени используют в Будапеште, когда нужно усилить внутреннюю мобилизацию" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал аналитик Института центральноевропейской стратегии Виталий Дячук.

По словам эксперта, с 2010 года стратегия Виктора Орбана базируется на поиске врагов – сначала внутренних, а затем и внешних. После 2014-го главными мишенями стали Джордж Сорос, ЛГБТ-сообщество, европейская миграционная политика. А после 2022 года – Украина. Именно она теперь преподносится как источник рисков для безопасности и благосостояния венгров: война, экономическая нестабильность, наплыв мигрантов, конкуренция за рабочие места. Для Орбана эти темы – не столько о внешней политике, сколько об электоральной стратегии.

"Поэтому неудивительно, что большинство венгров сейчас скептически относятся ко вступлению Украины в ЕС. В обществе ощутима поляризация между проевропейскими силами, которые видят будущее страны в сообществе демократических ценностей, и консервативными сторонниками Орбана, которые воспринимают евроинтеграцию как угрозу национальному суверенитету и благосостоянию. По данным большинства социологических центров, количество противников членства Украины в ЕС преобладает или существенно превышает долю сторонников.

Но это не означает, что вся страна "против Украины". В Венгрии действует ряд общественных инициатив, которые активно помогают украинцам и Вооруженным силам – от гуманитарных проектов до кампаний поддержки. "Несмотря на мощную государственную пропаганду, венгерское общество не является монолитным. Есть люди, которые понимают, что Украина борется не только за себя, но и за безопасность Европы", – отмечает Дячук.

Отдельного внимания заслуживает фигура Петера Мадьяра – лидера оппозиционной партии "Тиса". Он вырос в системе "Фидес", но выступил против Орбана, апеллируя к теме коррупции и авторитаризма. Украину он публично поддерживал – посещал Киев и Бучу, выражал солидарность с нашей борьбой. Однако, как отмечает аналитик, его позиция относительно евроинтеграции Украины взвешенная и осторожная. "Мадьяр не хочет потерять часть электората, который опасается расширения ЕС. Поэтому его заявления сбалансированы – без резких проукраинских или антиевропейских акцентов", – говорит Дячук.

Россия активно подпитывает антиукраинские нарративы в венгерском информационном поле, используя лояльные к власти СМИ. Большинство традиционных медиа принадлежат либо государству, либо крупным бизнес-группам, связанным с правительством. Это позволяет Орбану держать под контролем информационное пространство, особенно в сельских регионах, где живет старшее население – его электоральное ядро.

Несмотря на это, Украина и Венгрия продолжают сотрудничать на практическом уровне. Венгрия стала первой страной, с которой после начала войны Украина открыла новый пункт пропуска. В условиях блокирования польского транзита именно венгерское направление стало одним из главных путей для украинского экспорта. Также продолжаются переговоры об энергетическом сотрудничестве, использовании украинских портов для поставки ресурсов в Венгрию, участии венгерских компаний в восстановлении Украины.

"Для нас важно вести с Будапештом диалог в прагматической плоскости – без эмоций и ультиматумов. Realpolitik – это язык, который Орбан понимает. Мы должны показывать, что Украина открыта к сотрудничеству и стремится к общим выгодам", – заключает Дячук.

По мнению эксперта, независимо от того, кто победит на выборах – Орбан или Мадьяр, Украине следует сохранять рациональный подход и поддерживать прямой контакт с венгерским обществом. Ведь венгерская община в Украине может стать мостиком между двумя народами, а опыт Венгрии в сфере национальных меньшинств – основой для совместных решений.