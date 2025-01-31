'Вы не можете чувствовать себя абсолютно безопасно, когда соседом является Россия': Науседа заявил, что Кремль бросает вызов всему НАТО. Видео

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что войной против Украины страна-агрессор Россия бросает вызов всему Североатлантическому альянсу (НАТО). Также он констатировал тот факт, что государства по соседству с РФ никогда не будут чувствовать себя в абсолютной безопасности.

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Об этом литовский лидер говорил в интервью Associated Press. По его словам, Вильнюс скептически относится к стремлению завершить войну "скорым соглашением".

"Если будут мирные переговоры, они принесут какой-то результат. С одной стороны, это хорошо, ведь значит, что мы снова будем иметь мир в Украине. С другой стороны, нельзя поверить, что намерения России будут просто остановиться и ничего не делать", – убежден Науседа.

По его мнению, РФ обязательно воспользуется паузой для консолидации и укрепления военного потенциала для предстоящего удара. Президент Литвы допускает, что тогда целью российского агрессора может стать как Украина, так и страны Балтии.

"Кремль бросает вызов всему НАТО. Это не региональный конфликт стран. Это вызов Путина НАТО… Я думаю, вы никогда не можете чувствовать себя абсолютно безопасно, живя в этой части мира, потому что у нас есть такой сосед", – выразил убеждение Науседа.

Он отметил, что такого соседа его и другие страны региона будут иметь и через 100, и через 200 лет. Учитывая еще и долгую совместную с РФ историю, для них будет постоянно существовать угроза с востока.

"Мы должны быть в курсе, и принимать все меры предосторожности, чтобы не поддаться нападению", подчеркнул литовский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ является исторически частью Литвы, "и этого нельзя забывать". Но российский "законодатель" Алексей Журавлев увидел в этом заявлении "посягательство на земли России" и заявил, что эти страны Балтии должны принадлежать РФ.

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