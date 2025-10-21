Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся второй раз за короткий промежуток времени после саммита на Аляске в Будапеште. Итак, они будут вместе в городе, который более тридцати лет назад (то есть в декабре 1994 года) стал свидетелем Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, согласно которому суверенная и независимая Украина вместе с Беларусью и Казахстаном отказалась от ядерного арсенала на своей территории. Официальный Кремль гарантировал, что не угрожает её независимости и территориальной целостности, а западные государства (США и Великобритания) обязались защищать Украину, если её свобода будет нарушена.

Три с половиной года войны в восточных регионах Украины практически свели на нет положения этого соглашения, касающиеся Украины. (Мы не будем специально упоминать о его нарушениях в 2014 году – после насильственной аннексии украинского Крыма Россией). Таким образом, встреча в Будапеште обретает очертания возвращения на место... чего-то, что несколько месяцев назад волшебным образом исчезло с официального сайта Белого дома президента Трампа – где уже нет и следа этого документа! Остался только "логистический" вопрос – по какому маршруту российский президент улетит в Будапешт. Союзники по НАТО не позволят ему лететь по самому короткому маршруту, поэтому, очевидно – и как сообщают многие источники – он также совершит этот полёт над Черногорией. (Было бы полезно, если бы, если это правда, мы услышали или увидели совместное заявление нашего Министерства иностранных дел и посольства США, которое устранило бы неприятные коннотации... Наши министры иностранных дел – как официальные, так и альтернативные – имеют для этого одно "оправдание" – самолёт Путина неизбежно пролетит и над Турцией).

СВЯЗИ МИНИСТРА ХЕГСЕТА С РОССИЕЙ

Министр обороны США – а точнее, войны, как этот институт назвала администрация 47 президента Трампа, указал, возможно, не желая этого делать, на главную проблему предстоящего саммита в Будапеште. Его галстук, в цветах и ​​аранжировке российского триколора, на обеде в Белом доме по случаю третьего визита президента Украины Зеленского, вызвал насмешливые и негативные комментарии, за исключением случая с вице-президентом Венсом, который волшебным образом распознал цвета американского национального флага в российском. Стоит ли нам верить своим глазам или Дж. Д. Венсу – вот в чём теперь вопрос! Многие интерпретировали этот шаг министра Трампа как неприятный ляп или крайне необдуманное намерение, не влияющее на неприятный и горький символизм ситуации, или как показатель текущей американской позиции по агрессии России против Украины.

И в этом смысле есть серьёзные сомнения и проблемы. Возможно, лучше всего их подытожил в своем многозначном заявлении председатель Комитета по иностранным делам эстонского парламента Марк Миккельсон, который написал: "Визит Путина имеет чёткую цель – показать слабость ЕС, позволившего путешествовать обвиняемому в военных преступлениях; разрешить Венгрии высмеять Римский устав Международного уголовного суда (МКС); поддержать Орбана перед выборами; оказывать давление на Трампа по поставкам ракет "Томагавк"; сломать единство НАТО и продолжить войну, одновременно влияя на Европу, чтобы она признала этот факт". Этому впечатлению, безусловно, способствует – по воле или нет – президент Трамп, который сообщил журналистам, которых давно перестало удивлять содержание и интонация его (не)контролируемых заявлений, что в последнем из их телефонных разговоров он спросил Путина, что тот думает о поставках Киеву ракет "Томагавк". Путин, как ни странно, был против. А Трамп определил, что это очень дорогое оружие и что оно также очень ценно для обороны Соединенных Штатов!

БУДАПЕШТ: ПЕРЕГОВОРЫ или Спектакль?

Аналитики также с особым вниманием следили за новым раундом переговоров Трампа-Зеленского, суть которых не могла скрыть подчёркнуто сердечная атмосфера (так отлична от их первой встречи, которая была полна безобразных сцен). Среди них преобладает мнение, что остановка войны на существующей линии фронта – это максимум, который официальный Вашингтон проектировал как достижимую цель. Слабость администрации Трампа по отношению к Кремлю трудно скрыть, а неспособность – по крайней мере, пока – сделать решительные шаги к остановке войны и освобождению оккупированных украинских территорий является большим бременем для союзников по НАТО. Это видно из заявлений Генерального секретаря Североатлантического союза Марка Рютте. Некоторые украинские аналитики рассматривают заявление Трампа как подтверждение желания остановить войну на существующей линии фронта. Кроме того, есть все шансы, что Трамп будет готов исполнить желание Путина по поводу участия в выборах в Украине украинских партий с российским бекграундом и поддержкой. То же касается возобновления деятельности русской церкви в Украине, а также прав, связанных с использованием русского языка. Кроме того, ожидается настаивание Путина на ограничении ракетной программы Украины, а также масштабов военной/оборонной промышленности. Если бы было достигнуто соглашение, это означало бы, что ожидания России по поводу проведения президентских и, скорее всего, парламентских выборов в ближайшее время будет уважаться.

В этом контексте американскую позицию по поставкам "Томагавков" также можно интерпретировать: если соглашения не будут достигнуты, то их поставка Украине гипотетически возможна – что лишь ухудшит и без того отчаянную российскую ситуацию, связанную с нефтяными терминалами и нефтеперерабатывающими заводами, которые украинцы, хотя и ограничены типом и количеством оружия, имеющимся в их распоряжении, чаще и с большей точностью поражают даже в места, удалённые от линии фронта более тысячи километров.

Будет ли что-нибудь из этого, то есть что всё это на столе переговоров в Будапеште – ещё предстоит выяснить. Важные "детали", безусловно, могут включать в себя переговоры по эксплуатации минеральных богатств ("редких полезных ископаемых"), что было одержимостью Трампа с самого начала его второго срока. Будет ли, и каким образом, если будет достигнуто мирное соглашение или прекращение огня, Китай также включен в игру, связанную с реконструкцией и развитием экономики в Украине – остаётся неизвестным. Бесспорно, что и в этом смысле Путина не устраивает завершение войны, которое оставит его полностью в стороне от треугольника Вашингтон-Пекин-Москва. Но официальная Москва должна думать об этом с первых дней "специальной военной операции", когда было понятно, что из обещанного "блицкрига" ничего не выйдет.