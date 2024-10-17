'Вопрос сейчас – о хронологии': Рютте высказался о перспективах вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к НАТО в будущем. В частности, она может стать 33-й или 34-й страной-членом Альянса.

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Об этом он сказал в общении со СМИ, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17 октября. Отметим, что в настоящее время членами Альянса являются 32 государства.

Рютте выступал на следующий день после представления президентом Украины Владимиром Зеленским Плана победы, одним из пунктов которого является получение приглашения на вступление страны в НАТО. Генсек воздержался от того, чтобы сказать, стали ли государства Альянса благосклоннее к предложению такого приглашения Киева.

"На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними появится кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас – о хронологии", – объяснил Рютте.

По его словам, сейчас союзники сосредоточены на усилиях, которые прокладывают мост к членству Украины.

"Итак, если есть конкретный вопрос "когда?", я не могу дать на него ответ сейчас, на данный момент. Но мы работаем над всеми этими направлениями, чтобы на самом деле они однажды стали членом НАТО", – добавил генсек.

План победы Украины, представленный Зеленским в ВРУ, содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта плана должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения. В первом пункте говорится о приглашении Украины в НАТО еще до завершения войны, что, считается, положило бы конец геополитической неопределенности в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Венгрии Петер Сийярто снова заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне. Он объяснил это соответствующим пунктом Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

Со своей стороны, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что у Украины есть все шансы на вступление в НАТО. По его словам, страны Европы также ищут пути участия нашей страны в Альянсе.

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