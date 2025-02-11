"Войска ООН еще никому в истории не помогли": Зеленский объяснил, почему он против "мягкой миротворческой миссии" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает инициативу "мягкой миротворческой миссии" в Украине, если она не предусматривает реальные гарантии безопасности и готовность противостоять российской агрессии в случае новой угрозы. Такая миссия могла бы сработать только при масштабном развертывании.

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При этом, по его мнению, войска ООН не смогли эффективно помочь ни одной стране. Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian.

Зеленский прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможном развертывании европейских миротворческих сил после заключения соглашения о прекращении огня. Он отметил, что такая миссия могла бы сработать только в случае масштабного развертывания – не менее 100-150 тысяч военных, однако даже этого может быть недостаточно.

"Если речь идет об идее Эммануэля, если это часть [гарантий безопасности], то да, если будет 100-150 тысяч европейских войск, тогда да. Но даже тогда мы не были бы на таком же уровне войск, как российская армия, которая противостоит нам", – сказал он.

Зеленский объяснил, что более "мягкая миротворческая миссия" вряд ли сработает, если она не придет с гарантиями, что она будет противостоять России, если Москва возобновит военные действия. В то же время без участия США любая миротворческая миссия не будет иметь реального влияния.

"Я буду откровенным с вами: я не думаю, что войска ООН или что-то подобное когда-нибудь действительно помогало кому-то в истории. Сегодня мы не можем поддержать эту идею. Мы за [миротворческий] контингент, если это часть гарантий безопасности, и я бы еще раз подчеркнул, что без Америки это невозможно", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет все временно захваченные российскими войсками территории, когда государство-агрессор ослабнет. По его мнению, все города станут свободными и добиться этого удастся дипломатическим путем.

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