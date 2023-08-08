Війна 8.8.8 або російсько-грузинська війна 2008 року та сучасна історія Грузії — це приклад того, чим може завершитися програний військовий конфлікт. Завищені очікування зовнішньої допомоги та надії та емпатію Заходу жертві російської агресії з боку керівництва Грузії та грузинського народу обернулися великими стражданнями та нинішнім плачевним станом країни. Яку місцеві еліти хвацько перетворили на сателіта Москви, торгуючи надіями на швидке відновлення економіки та справедливий мир.

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Прорахунки уряду Саакашвілі призвели до приходу до влади промосковського уряду Іванішвілі, який продовжує утримувати владу 15 років по завершенню війни. Влада Грузії замість стратегії деокупації Південної Осетії та Абхазії обрала курс на "мирне співіснування" з агресором, дійшовши до відновлення прямого авіасполучення з Москвою. Більше того, Грузія, яку в 2008 році врятувала військова допомога України, в т.ч. наші системи ППО, активно допомагає Росії обходити санкції, а грузинські спецслужби стали філіалом російських, переслідуючи грузинських патріотів і всіх, хто виступає проти курсу влади на зближення з Москвою.

Це чітка відповідь на те, що війну не можна виграти компромісами з ворогом. Намагання укласти мир і надії, що території самі магічним чином повернуться на батьківщину, на друзки руйнуються грузинським кейсом.

І тут невтішні новини. Війна в Україні триватиме ще достатньо довго, щоби в ній довелося взяти участь усім. Воювати або допомагати перемозі в тій чи іншій мірі доведеться кожному незалежно від його/її бажання. Тому готуйтеся, йдіть на курси тактичної медицини, вчіться влучно стріляти з усіх зразків зброї. З ворогом не можна домовитися, його можна лише знищити. Наш ворог перетворив Грузію на своє "м‘яке підбрюшшя на Кавказі". Грузія зберігалася в нинішніх кордонах, але через відмову від жорсткого протистояння і зраду європейських цінностей. Але якщо Кремлю захочеться поласувати новими шматками території Грузії, захищати її буде вже нікому. Для України це жорсткий і витверезуючий урок війни 8.8.8.