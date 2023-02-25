Блог | Виталий Портников: Владимир Путин в погоне за Джо Байденом

Первая годовщина со дня нападения России на Украину привела к обмену поступками, но только у американского президента получилось сделать свой настоящим. Джозеф Байден прибыл в столицу воюющей страны, что засвидетельствовать свою солидарность с украинским народом и заявить о готовности продолжать поддерживать Украину вплоть до ее победы. Уже в Варшаве американский президент выступил с исторической речью, в которой говорил о ценностях, объединяющих цивилизованный мир.

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И, кстати, Байден провел отдельную встречу с президентом Республики Молдова Майей Санду на фоне информации о российских попытках дестабилизировать вверенную ей страну. Эта поездка Байдена, эта его готовность пойти на риск, небывалый для самих представлений о привычных стандартах безопасности для президентов Соединенных Штатов, еще раз напомнили, что быть лидером свободного мира — это не просто заслуга и честь, это еще и обязательства, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

"Собиратель земель" Владимир Путин

"Поступки" Владимира Путина были куда более предсказуемы. Российский президент выступил перед депутатами Федерального собрания страны с посланием, которое, если следовать букве российской Конституции, должно было быть оглашено еще в прошлом году. Но Путин все время откладывал это выступление. Откладывал, очевидно, потому что рассчитывал выступить перед депутатами с заявлением об успехе своей "спецоперации". О том, что Украина теперь под российским контролем, а, возможно, даже в составе Российской Федерации. И все это благодаря "собирателю земель" Владимиру Путину.

А когда оказалось, что все эти представления о легкой победе над Украиной и о готовности ее граждан принять российскую оккупацию — просто нелепые заблуждения кремлевского диктатора, Путин ждал хотя бы какого-то успеха, чтобы громко заявить о нем в своем послании Федеральному собранию. Почему не дождался? Потому что стало известно о планирующемся визите президента США в Варшаву.

И российский президент решил, что самое лучшее — это заставить Байдена выступать в роли догоняющего, отвечать на его собственную речь, на его оскорбления в адрес Запада и решение приостановить участие России в договоре о сокращении наступательных ядерных вооружений. Ведь в послании Путина о войне против Украины было сказано не так уж много, зато гораздо больше — о противостоянии с цивилизованным миром и стремлении Запада уничтожить Россию.

Но вот только Путин не догадался, что Байден способен к нестандартным шагам. И в роли догоняющего после приезда американского президента в Киев оказался уже сам российский правитель.

Прошлое и будущее

А мы получили возможность в очередной раз увидеть, чем президент Соединенных Штатов отличается от президента Российской Федерации, чем политический поступок отличается от номенклатурной речи не первой свежести, чем ценности отличаются от лозунгов, которые призваны оправдать просчеты и преступления.

Если кому-то в России интересно, почему Украина хочет стать частью цивилизованного мира, а не оказаться под российской оккупацией, пусть он просто проанализирует, как в годовщину российского нападения на Украину вел себя Байден и как Путин. Что говорил Байден и что говорил Путин.

И все станет понятно без лишних слов. Потому что американский президент хотел проявить солидарность с людьми, которые нуждаются в его поддержке. И говорил он с этими людьми — и в Киеве, и в Варшаве — о будущем. А Путина даже собственные соотечественники, даже те, кого он использует в качестве "пушечного мяса" на российско-украинском фронте, не интересуют. Путин отчитал свое послание ни о чем и на несколько минут появился на митинге в поддержку войны в Лужниках.

И говорил практически все время о прошлом. Потому что вся его политическая, да и жизненная стратегия — попасть в прошлое. Туда, где люди не могли высказывать своих взглядов, влиять на политику и даже на собственную жизнь. Туда, где безраздельно властвовали "вожди". И его война против Украины — это, по сути, война за Советский Союз.

Война, которую нельзя выиграть именно потому, что прошлое никогда не выигрывает у будущего.