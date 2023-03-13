Блог | Александр Кирш: Включение КНР в "союзное государство" мордора и Беларуси: последствия

Эту идею сначала почти никто серьёзно не воспринимал, но всё, оказывается, совсем не так просто.

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О чём могли тет-а-тет говорить 4 (четыре!!!) часа директор полуторамиллиардной сверхдержавы Си и почти никем не признанный в качестве президента диктатор страны-изгоя Лукашенко? Но главный китаец именно ему, политически никакому, уделил такое количество времени (+почёта/уважения), которым в КНР не удостаивали [почти] никого.

Обсуждали военные поставки Китая оркостану через белорусское посредничество? Но в наше космическое время вынужденной прозрачности таких секретных дел этот вопрос Китай обсуждал бы не с тараканом, а с Главной страной мира, при этом с самой Беларусью подробности согласовали бы за 10-15 минут по телефону.

Нет, там столь долго могли говорить лишь о чём-то сверхглобальном, и "невероятное" расширение так называемого "союзного государства" — скромное присоединение третьего члена к союзу двоих — это как раз на таком уровне.

А с другой стороны: никаких войн и завоеваний! Просто присоединение! Было два члена — стало три, какие пустяки! Такое бескровное фактическое поглощение двух стран третьей этой третьей, безусловно, выгодно, так что интерес КНР, просто удачно пользующейся благоприятной редкой ситуацией, тут совершенно ясен.

Как бы американцы ни морщили при этом нос и остальные места, данное объединение, взаимная добровольность которого совершенно очевидна, им придётся проглотить. Да и не до санкций будет США в этом случае — тут при образовании такого мегамонстра с эдаким ядерным, ресурсным и рабским потенциалом надо уже думать о самосохранении, а не о санкциях. Словом, "отрицательный интерес" со стороны США здесь несомненен тоже. Ведь речь идёт не просто о китайском протежировании Беларуси, а о том, что заодно под КНР ложится и россия, причём не в процессе её дележа победителями, а до окончания войны и сдаётся она только лишь Китаю.

Ну а картофюрер обретает при таком неожиданном раскладе столь мощную "крышу" — и международную, и внутреннюю, с какой ни один другой вариант не сравнится: гарантии сумасшедшие и автоматические! Он, руководитель китайской дальнезападной провинции, получает невиданную легитимность, этим Китаем и подтверждённую!

Ах да, есть ещё путин! Но разве у него имеется выбор??? Или присутствует какая-то возможность получше? Всё равно россия окитаивается, так пусть хоть эта китаизация поможет тогда уж заодно и ему со всеми его проблемами. Например, и голову сохранит, да и те же выборы успешно пройти в новых условиях будет гораздо проще.

В общем, речь идёт о о таком себе сссрчике с китайским участием. (0,15 млрд человек "присоединят к себе" 1,5 млрд !) С учётом того, что Тайвань сопротивляться Китаю тогда сможет вряд ли, внутрисоюзная авиалиния калининград — тайбэй станет реальностью.

Теперь главное — что с этого Украине. Ничего хорошего. Мы получаем рядом с собой гигантское зверочудище без особых перспектив успешно противостоять ему. Единственный позитивный момент здесь в том, что не нужно оно и США. И поэтому мордор надо пришибить до такого объединения, чтобы объединяться было просто нечему. То есть Байдену Победа Украины нужна не только до выборов в ноябре-2024, но и с учётом, кроме того, второго дедлайна: пока россию не успеет спасти новый член "союзного государства" Китай. (Данный нюанс, кстати, мог бы осознать и Трамп, если бы у него были мозги.)

Так что всё это будут решать — с американской и европейской СВОЕВРЕМЕННОЙ (!!!) помощью — ВСУ.

Слава Украине!