После безумных антиукраинских эскапад Трампа, к счастью, качнуло и в противоположную сторону: встретился с Зеленским, который ему нравится, Украина чудесная, а если россия не пойдёт с ней на мир, он предоставит нам столько оружия, сколько никто ещё не давал.

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И добавил, что Европа, к сожалению, не вкладывается в НАТО, и потому вся тяжесть помощи Украине — почти исключительно на Соединённых Штатах.

То есть Трамп это фактически качели (гойдалки) американской политики — в то время, как Байден/Харрис это такой себе стабилизатор (ровно 220 без скачков и отклонений), а вместе этот гойданутый стабздец является свидетельством знаменитой американской системы сдержек и противовесов.

Проблема заключается лишь в том, что голосовать надо либо за гойданутого, либо за стабздец, но если у избирателя возникает в связи с этим определённый когнитивный диссонанс, он может голосовать по-разному, выбирая президента и конгрессменов.

Всё у американцев очень мудро и очень взвешенно. Помоги, Боже, Украине выдержать таких замечательных партнёров.