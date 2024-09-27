Итак, свершилось. Республиканцы обиделись на Украину за то, что их не позвали на завод в Пенсильвании, где был Зеленский, а потому отменили встречи с ним и Трампа, и спикера Джонсона — что, кстати, в таком случае очень непоследовательно.

Видео дня

При этом Джонсон даже возжелал отставки посла Маркаровой, а Трамп вообще повторил почти все московские нарративы и об Украине, и об её руководстве, рассказав заодно, что любая плохая сделка с путиным лучше, чем то, что имеет место сейчас.

Вспоминают и о былой угрозе импичмента Трампу, имевшей причиной тоже Украину, и даже об "украинском следе" в связи с покушениями на Трампа. То есть Трамп нам теперь ну никак не товарищ. Ему сегодня гораздо ближе россия и кндр. Всё стало ясно очень быстро.

Байден же на этом фоне, наоборот, пообещал в ближайшее время довольно существенно ускорить помощь Украине — речь уже идёт о почти 8 млрд долларов; и главное — с совершенно великолепным заявлением о необходимости именно ПОБЕДЫ Украины выступила Харрис.

Таким образом, по вопросу об Украине в Америке снова возникла определённая межпартийная поляризация, хотя ещё и понаблюдаем, весь ли республиканский политикум теперь изменит в значительно худшую сторону своё отношение к нам и какая его часть всё-таки пойдёт против нового мейнстрима.

При таких обстоятельствах некоторое преимущество Харрис над Трампом, которое у неё есть согласно последним опросам, должно было бы нас успокаивать, но и здесь есть одно НО.

На обоих предыдущих президентских выборах — и 2016, когда Трамп неожиданно выиграл, и 2020, когда он ожидаемо проиграл, была, как показал Сергей Любарский, интересная особенность: их результаты оба раза были для Трампа (даже когда он победить не смог) значительно лучше, чем те, которые пророчили опросы накануне.

Похоже, причина заключается в том, что республиканцы весьма качественнее мобилизуют свой электорат, пока демократическая молодёжь не очень спешит на участки, да и вообще — лень это недостаток неповоротливых левых: идти проголосовать им несопоставимо сложнее, чем просто ответить, когда спрашивают…