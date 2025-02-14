Вэнс пренебрег Шольца отказом встречаться на Мюнхенской конференции – Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не захотел провести личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время он встретится с президентом страны, который играет в основном церемониальную роль и не входит в состав правительства, а также с главой МИД и соперником Шольца на предстоящих выборах Фридрихом Мерцом.

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Об этом сообщило Politico с ссылкой на слова немецкого чиновника. Журналисты пишут, что такой шаг американского вице-президента станет серьезным дипломатическим упреком лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения Украины с РФ.

По словам собеседника, Вэнс и Шольц уже провели встречу во время саммита по искусственному интеллекту в Париже в понедельник.

"Однако, учитывая, насколько существенно изменились геополитические события с тех пор – в частности, президент США Дональд Трамп полностью отстранил Европу от обсуждения мирного плана по Украине и его условий со своим российским коллегой Владимиром Путиным – и учитывая, что Шольц является лидером принимающей страны, отсутствие встречи с Вэнсом поразительно", – говорится в материале.

Эта также рискует подорвать шансы Шольца на внеочередных выборах в Германии через 10 дней, учитывая, что его правоцентристский соперник Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером страны, встретится с Вэнсом в Мюнхене в пятницу примерно на 20 минут.

Бывший американский чиновник сказал Politico, что Вэнс и не планировал встречаться с Шольцем в Мюнхене, поскольку его планы были окончательно согласованы в конце января и начале февраля, даже несмотря на то, что встречи были запланированы с менее высокопоставленными чиновниками, такими как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и Мерц.

"Нам не нужно его видеть, он недолго пробудет канцлером", – так чиновник описал подход команды Вэнса.

"Это неуважение к Германии", — сказал немецкий чиновник, не из партии Шольца. "Я не выношу Шольца, но он все еще наш канцлер. Администрации Трампа наплевать на своих союзников".

В то же время вице-президент США встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который играет в основном церемониальную роль и не входит в состав правительства, в пятницу в Мюнхене. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр-канцлер Вольфганг Шмидт присоединятся к первой части встречи, чтобы гарантировать, что правительство имеет голос.

"Это позорная неудача, которая просто показывает, что Германия не воспринимается всерьез как крупный игрок в Европе командой Трампа", — сказал один высокопоставленный восточноевропейский дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 февраля призвал парламент признать российско-украинскую войну чрезвычайным положением. Он сделал это из-за событий последних 24 часов и заявления властей США по Украине.

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