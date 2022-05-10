Венгрию впервые в истории возглавила женщина: что известно о президенте

44-летняя Каталин Новак официально вступила в должность президента Венгрии. Она стала первой в истории женщиной, которая возглавила эту страну, и самой молодой главой государства.

Во вторник 10 мая предшественник Новак Янош Адер вручил ей ключи от президентской резиденции. Об этом Каталин Новак рассказала на официальной странице в Facebook.

"Смена караула. Сегодня утром я получила ключ от Александровского дворца от Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра. Спасибо за вашу работу, господин президент", – написала она.

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10 марта 2022 года Каталин Ева Верешне-Новак была избрана на президентский пост парламентом Венгрии. До этого она была депутатом Национального собрания Венгрия от правящей партии "Фидес".

В 2020-2021 годы Новак занимала пост министра по делам семьи. СМИ называют ее близкой соратницей премьер-министра Виктора Орбана, известного пророссийской позицией.

Свое избрание Каталин Новак называет победой женщин. Во время церемонии в парламенте она заявила, что ее страна хочет мира.

"Мы не позволим играть со страной в российскую рулетку... Я тоже хочу выступать за мир как президент", – сказала она, подразумевая войну РФ против Украины.

Новак получила экономическое образование в Университете Корвина и юридическое – в Сегедском университете и Университете Западный Париж – Нантер-ля-Дефанс.

В разное время работала в министерстве иностранных дел, министерстве трудовых ресурсов, была министром по делам франкоязычных стран.

Постоянный участник Всемирного конгресса семей, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Польшей". Владеет английским, венгерским, французским, немецким и испанским языками.

Супруг Новак, Иштван Вереш – сотрудник Венгерского национального банка. У пары трое детей: дочь Кату (2008), сыновья Адам (2004) и Томаш (2006).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что его страна не против вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Однако, по его словам, государство продолжит блокировать часть вопросов языка и образования.