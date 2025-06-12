'Ведет войну за выживание своей нации': Келлог сравнил Зеленского с Линкольном. Видео

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог сравнил действия лидера Украины Владимира Зеленского во время полномасштабного вторжения РФ с усилиями 16-го американского президента Авраама Линкольна в период Гражданской войны в Соединенных Штатах. Келлог отметил, что президент Украины "ведет войну за выживание своей нации", как в свое время это делал это Линкольн.

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Об этом Кит Келлог сказал на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе. Он рассказал о своем диалоге с Трампом относительно Зеленского.

По словам спецпредставителя, он пытался донести до президента США важность усилий Владимира Зеленского для достижения мира.

Келлог рассказал, что сказал тогда Трампу: "у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который делал бы то, что сделал президент Зеленский".

"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они (украинцы - Ред.) сталкиваются прямо сейчас на поле боя", – заявил спецпредставитель президента США.

Также он отметил, что в Штатах иногда не видят этих усилий, потому что не ставят себя на место украинцев и не знают, "как найти выход из этой ситуации".

"Когда я был в Украине в прошлый раз, мы посещали госпиталь, где разговаривали с молодыми мужчинами и женщинами, которые воевали и потеряли определенную перспективу. Что я открыл для себя, как бывший военный? Вы никогда не должны забывать о боевом духе, когда солдаты, мужчины и женщины, сражаются за свою страну", – подчеркнул американский генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Кита Келлога, США предлагают остановить боевые действия в Украине на текущей линии фронта и оставить за Россией оккупированные территории. Впоследствии США рассчитывают вернуть РФ в цивилизованное сообщество.

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