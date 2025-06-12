Келлог предлагает оставить за Россией оккупированные территории и вернуть ее в цивилизованное сообщество. Видео

Соединенные Штаты предлагают остановить боевые действия в Украине на текущей линии фронта и оставить за Россией оккупированные территории. Впоследствии США рассчитывают вернуть РФ в цивилизованное сообщество.

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Об этом рассказал специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе. По его словам, США ставят целью долговременное прекращение огня.

По словам Келлога, в первую очередь Соединенные Штаты планируют достичь "всеобъемлющего прекращения огня на месте".

"Всеобъемлющее – означает воздух, землю, море, инфраструктуру. Мы называем это прекращение огня на месте. Прекращение огня означает, что территория, на которой вы физически находитесь, является вашей. Теперь вы это занимаете. Это означает де-юре или де-факто, по закону или просто потому, что вы физически находитесь на территории, которую удерживают ваши солдаты", – сказал Келлог.

Кроме того, США хотят, чтобы Россия вернула всех вывезенных детей и чтобы стороны провели обмен всеми пленными. По словам Келлога, это бы сделало устойчивое прекращение огня долгосрочным.

Прекращение огня, по словам спецпредставителя президента США, должно быть устойчивым.

"Мы не хотим, чтобы через три, четыре или пять лет снова началась война", – сказал он.

Это устойчивое прекращение огня обезопасит не только Украину, но и Европу, считает спецпредставитель Трампа.

"А потом мы хотим попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал "Лигой настоящих наций", где все работают вместе", – подытожил Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Келлог заявил, что Украина спецоперацией "Паутина" может повысить эскалацию войны, ведь реакция РФ непредсказуема. При этом он указал, что это серьезный удар по имиджу страны-агрессора России.

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