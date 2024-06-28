Президент Словении прибыла с визитом в Украину и почтила память павших защитников. Видео

Президент Словении Наташа Пирц Мусар 28 июня прибыла в Украину для подписания двустороннего соглашения о безопасности. Она встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, вместе лидеры почтили память павших украинских воинов.

Видео дня

Видео с церемонии было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского. Он отметил, что Украина всегда будет помнить о каждом и каждом, кто отдал свою жизнь в боях, – она стала жизнью всего нашего государства.

"Почтили вместе с Президентшей Словении Наташей Пирц Мусар память павших защитников и защитниц Украины. Вечная слава всем нашим героям!" – говорится в сообщении.

Лидер Словении приехала в Киев утром пятницы. Ранее она сама анонсировала этот официальный визит, отметив, что речь идет об обязательстве ее страны продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, во время длительной паузы в военной помощи от США именно Словения тайно помогала Украине своим оружием. Пока в американском Сенате США медлили с подписанием соответствующего закона, Любляна отправила ВСУ 26 боевых бронированных машин, три БМП и крупную партию беспилотников.

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