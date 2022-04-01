В Раду внесли законопроект об изменении в тексте государственного гимна Украины

Народные депутаты от "Слуги народа" хотят изменить текст государственного гимна. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 7162-1 авторства Ивана Юнакова и Георгия Мазурашу.

Нардепы предлагают свою версию того, как должен звучать Гимн Украины. Текст законопроекта с предлагаемыми изменениями опубликован на сайте ВРУ.

"Вызовы, с которыми столкнулась Украина, начиная с 24 февраля 2022 года, являются прямым посягательством на ее независимость, суверенитет и существование как государства в целом. Победа в войне за свое существование и продемонстрированная способность к отстаиванию своей государственности и суверенных территорий привела к необходимости внесения изменений і Государственный Гимн Украины, наполнение его новым содержанием и характером", - отметили авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

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Заменить утвержденный текст авторства Павла Чубинского они предлагают следующей редакцией:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам, браття українці, усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!"

Это уже не первая попытка парламентариев изменить текст Гимна Украины. Еще один законопроект, который имеет целью переписать слова гимна, зарегистрировала 14 марта внефракционный депутат Людмила Буймистер.

Она предлагает несколько менее радикальные изменения, в частности, в законопроекте говорится о смене первых двух строк на "Переможе Україна! І слава, і воля, Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в полном тексте гимна Украины нашли пророчество, которое "сбывается прямо сейчас".

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