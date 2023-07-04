В Раде зарегистрировали законопроект, расширяющий полномочия президента в сфере судоустройства на время военного положения

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 9439 "О внесении изменений в Раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения". В случае принятия, документ расширит полномочия президента в контексте назначения судей.

Видео дня

Об этом свидетельствует карточка проекта закона. Авторами документа выступили народные депутаты от "Слуги народа" Денис Маслов, Николай Стефанчук, Игорь Фрис и другие.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан для надлежащей проверки лиц, претендующих быть назначенными на должность судьи и представление о назначении которых внесено Высшим советом правосудия президенту Украины, на предмет совершения ими действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам в условиях военного положения и годового послевоенного периода.

Законопроектом предлагается предоставить президенту право вернуть представление о назначении судьи на должность в ВСП для повторного рассмотрения в случае получения от Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро в отношении лица, в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, которые могут угрожать национальной безопасности. Украины или нанести вред национальным интересам.

В таком случае ВСП должен повторно рассмотреть вопрос о внесении президенту представления о назначении лица на должность судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады Украины усовершенствовали порядок отбора судей Конституционного суда. Обновленную процедуру на конкурсной основе поддержали 245 народных избранников.